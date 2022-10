Damiano David: grave lutto per il cantante dei Maneskin

Ore difficili per Damiano David. Un grave lutto ha colpito il famoso cantante dei Maneskin, che ha deciso di dare l’annuncio sui social network. L’artista 23enne ha rivelato a tutti i suoi fan italiani e non di aver perso il suo adorato nonno, al quale era molto legato.

Su Instagram Damiano ha condiviso lo scatto del parente e ricordato tutte le volte che c’è sempre stato, che l’ha accompagnato in lungo e in largo con la sua Fiat 500. Con il nonno l’ex concorrente di X Factor ha condiviso tante prime volte: come l’assaggio di un vino e la prima sigaretta.

“Fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante” – ha scritto Damiano dei Maneskin – “Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre. Gingi piccolo”. David non ha rivelato le cause del decesso.

Il post di Damiano David ha subito fatto il pieno di like e commenti di condoglianze. Tanti Vip hanno scritto al musicista come Andrea Delogu, conduttrice e speaker radiofonica, che ha voluto lasciare le emoticon di un cuore spezzato.

Al momento i Maneskin sono in giro per il mondo con i loro concerti. Il tour mondiale, completamente sold out, toccherà diversi Paesi: dal Messico a Stati Uniti, passando per Canada e diverse mete europee. Nell’estate 2023 il ritorno in italia: il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 luglio a Milano a San Siro.

Di recente la band ha promosso The Loneliest, il nuovo singolo già diventato una hit radiofonica a Che tempo che fa di Fabio Fazio, dove Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno fatto anche un bilancio della loro sfavillante carriera. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest nel 2021 un successo dietro l’altro.

Nel programma di Rai Tre Damiano David ha inoltre rivelato di aver rischiato la vita sul set dell’ultimo videoclip: il giovane stava per affogare perché era nella piscina coi pesi alle caviglie e in tasca e andava giù. I pesi li aveva perché doveva andare giù velocemente, però a un certo punto ha avuto paura di non riuscire a risalire e che nessuno si accorgesse di questa difficoltà. È tornato a galla arrancando da solo ed è stato piuttosto complicato.