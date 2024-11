Damiano David attaccato da un utente del web: c’entra la fidanzata

Dove Cameron e Damiano David fanno coppia fissa da ormai un anno. Un rapporto che, stando a quanto affermato dalla celebre attrice e cantante statunitense nel corso di un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, è nato sotto ai riflettori. I due infatti si sono incontrati per la prima volta agli MTV VMAs, ovvero i Video Music Awards, dove entrambi erano candidati a ricevere l’ambito premio.

Nonostante quel primo incontro non avesse fatto scattare la scintilla tra i due, si può dire che sia stato proprio lo stesso evento a essere decisivo per loro. Nel 2023 infatti, Dove e Damiano si sono rivisti nel corso della nuova edizione degli MTV VMAs e da quel momento in poi le loro vite si sono legate indissolubilmente.

Fresco di rottura con la sua ex fidanzata storica, Giorgia Soleri, il frontman dei Maneskin ha iniziato con entusiasmo questa nuova frequentazione, che ha inevitabilmente catturato sin da subito l’attenzione dei media e dei fans di Damiano, che hanno sempre visto di buon occhio la storia con la cantante americana.

In molti, negli ultimi mesi hanno sottolineato poi come la coppia formata da Damiano e Dove sia di una bellezza sconvolgente, e a proposito di bellezza, nelle ultime ore i due sono tornati al centro dell’attenzione mediatica grazie al commento di un utente del web che, giudicando la raffinatezza e la perfezione estetica di Dove Cameron, si è anche lasciata andare a un commento un po’ stravagante, e giudicato da molti offensivo, nei confronti di Damiano. Il frontman dei Maneskin, dal canto suo non ci ha pensato due volte e ha subito risposto a tono alla “provocazione”.

La reazione di Damiano

Come anticipato, la vicenda è iniziata con un tweet di una fan che, su X, ha pubblicato un breve post nel quale commentava l’estrema bellezza di Dove Cameron paragonandola ad Afrodite. Ma non è tutto perché la stessa utente, nel sopracitato post, ha anche aggiunto un’osservazione sul compagno della cantante americana: Damiano David.

“Damiano David dei Maneskin sarà pure un figo ma guardate con chi sta e provate a dirmi che non sembra un ratto messo accanto a lei che invece pare Afrodite”. Il commento, naturalmente scherzoso, è però arrivato al cantante romano che, di riflesso, ha voluto stare al gioco e rispondere con un brevissimo: “Concordo”.

Una mossa che ha conquistato e suscitato l’ilarità del pubblico. Per finire, come anticipato, in molti si sono scagliati contro l’utente sottolineando l’inadeguatezza dei termini usati per fare il paragone tra il frontman dei Maneskin e la sua attuale fidanzata.