Damiano Carrara: “Lite con Caressa e Parodi? Basta, ora parlo io”

A circa un mese dalla vittoria di Pechino Express, Damiano Carrara ha finalmente rotto il silenzio parlando non solo della sua esperienza nel reality, ma anche delle critiche ricevute e del cosiddetto “Caressa Gate“. Nel corso del programma, Damiano e il fratello Massimiliano (che insieme erano “I Pasticceri“) sono sempre stati molto concentrati sul gioco e la competizione, puntando sempre e solo all’obiettivo finale. Questo li ha portati a prendere una decisione che ha fatto molto soffrire i telespettatori, ovvero eliminare i Caressa (Fabio e la figlia Eleonora) alla sesta puntata. Da lì, si sono scatenate molte polemiche, sia perché il telecronista e sua figlia erano molto amati dal pubblico, sia per l’amicizia di lunga data tra il pasticcere e la famiglia Caressa.

Da anni, infatti, Damiano Carrara lavora insieme a Benedetta Parodi, moglie di Fabio Caressa, al programma di Real Time “Bake Off”. Dopo il litigio a Pechino Express, c’erano voci che la Parodi non avesse apprezzato il comportamento di Damiano, tanto da pensare di sostituirlo nel programma di cucina. Queste speculazioni hanno guadagnato terreno quando è stata pubblicata una foto della conduttrice con gli altri giudici e la new entry Iginio Massari, facendo pensare che potesse aver preso il posto di Carrara. Tuttavia, il pasticcere ha voluto smentire categoricamente qualsiasi gossip.

Damiano Carrara: “I miei rapporti con Benedetta Paroli e la verità su Bake Off”

In uscita del suo nuovo libro “Naturalmente, la mia pasticceria per tutti”, il giudice di Bake Off è tornato a parlare del Caressa Gate, chiarendo di non aver mai litigato con Benedetta Parodi e ha spiegato quali siano gli attuali rapporti con la famiglia Caressa:

È tutto inventato, una fake news. Secondo me la voce è nata perché durante una pausa pranzo io non ero presente a una foto con lei dal momento che ero andato ad allenarmi, come faccio sempre. Non c’è stato nessun litigio, niente di niente. Ci sentiamo tutti i giorni e ci conosciamo ormai da anni. Se si è complimentata con me dopo la vittoria a Pechino Express? Assolutamente sì. È stato un gioco, ci siamo divertiti noi nel farlo e lei nel guardarlo da casa.

Inoltre, ha confermato il suo ritorno a Bake Off, raccontando quale sarà il ruolo di Iginio Massari nella prossima edizione: “Assolutamente no, nessuna sostituzione.. I giudici siamo io, Tommaso Foglia ed Ernst Knam. Iginio Massari viene solo per le prove tecniche. Lo conoscevo già, è un grande professionista, una persona simpaticissima. Mi fa piacere che faccia parte del gruppo”.

Durante la messa in onda di Pechino Express, Damiano è stato particolarmente bersagliato dagli haters, ricevendo una pioggia di critiche. Sebbene capisca di non poter piacere a tutti, il pasticcere ha confessato di essere rimasto particolarmente ferito dai commenti rivolti contro la sua famiglia. “Accetto tutto, commenti positivi e negativi, non ci sono problemi, ma non devono attaccarsi alla famiglia. Mi hanno scritto che sperano mia figlia nasca down”, ha detto. Ad ogni modo, Carrara continua a rivendicare la sua scelta nell’eliminazione dei Caressa, ribadendo come si tratti semplicemente di un gioco:

Era una gara, alla fine abbiamo vinto, quindi non mi sono pentito. Ci siamo divertiti e l’abbiamo vissuto tutti come un bellissimo viaggio che porteremo sempre nel cuore. Con le altre coppie abbiamo creato anche un gruppo su Whatsapp dove ci sentiamo tutti i giorni, ogni tanto andiamo anche a bere una birra insieme.

Lo scorso febbraio, il pasticcere ha poi annunciato che presto diventerà padre insieme alla moglie Chiara Maggenti. Si tratta della sfida più importante e bella alla sua vita, alla quale Carrara si sta preparando con grande entusiasmo: