“Damiano Carrara fuori da Bake Off”: c’entra la lite con Caressa?

Pare che il “tradimento” di Damiano Carrara a Fabio Caressa a Pechino Express potrebbe costare caro al pasticcere. Ma, si proceda con ordine. L’ultima edizione del reality show targato Sky ha visto tra i suoi protagonisti la coppia dei Pasticceri (Damiano Carrara e il fratello Massimiliano) e i Caressa (Fabio Caressa e la figlia Eleonora). Le due coppie sono sempre andate d’accordo, soprattutto perché Damiano lavora da molti anni a Bake Off insieme alla moglie del telecronista, Benedetta Parodi. Proprio per questo, quando Carrara ha deciso di eliminare la coppia dei Caressa alla sesta puntata, Fabio è rimasto di stucco.

Caressa non ha voluto salutare il pasticcere, non nascondendo di essersi sentito pugnalato alle spalle. Oltre al giornalista, anche il pubblico non ha perdonato Carrara per questa decisione. I Caressa sono stati di gran lunga la coppia preferita della stagione, e la loro eliminazione è stata vista da quasi tutti come un’ingiustizia. Difatti, nonostante i Pasticceri siano riusciti poi a vincere il programma, per i telespettatori i veri vincitori morali rimangono Fabio e la figlia Eleonora.

Ebbene, a distanza di mesi dalla fine delle registrazioni di Pechino Express, sembra proprio che le tensioni tra il telecronista e lo chef siano ancora ben presenti. In particolar modo, anche la moglie di Caressa, Benedetta Parodi, pare serbare del rancore nei confronti del collega. In questi giorni, infatti, sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Bake Off, condotta da Parodi e dove Carrara è uno dei giudici da anni.

A tal proposito, la conduttrice ha pubblicato una foto direttamente dal set per fare gli auguri a Tommaso Foglia, altro giudice della gara culinaria. Nello scatto appaiono Benedetta, Tommaso, Ernst Kama e la new entry del cast, Iginio Massari. L’unico assente? Proprio Damiano Carrara. Da lì, in tanti hanno subito pensato ad un probabile attrito tra i due a causa dell’eliminazione dei Caressa da Pechino. Ma, un’ultima indiscrezione indicherebbe un’altra ragione dietro l’assenza del pasticcere.

Okay basta parlare dei Fedez da ora in avanti mi interessa solo sapere dei rapporti tra Benedetta Parodi e Damiano Carrara. pic.twitter.com/XXRWWCzQxM — Matteo Z. (@Maxxeo) May 28, 2024

Stando a quanto riporta la pagina La Tv, Carrara potrebbe non far parte della nuova stagione di Bake Off dopo ben sei anni in giuria. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web e in tanti hanno immediatamente pensato che la lite con Caressa potrebbe avere qualcosa a che fare con questa presunta esclusione. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solamente di voci senza basi concrete. Al contrario, né Damiano né il programma hanno mai menzionato una sua possibile uscita dallo show o una sua sostituzione. Non resta che attendere per capire cosa ci sia di vero dietro questo rumor.