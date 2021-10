Damiano Carrara e i segreti delle dive: “Britney Spears mi frega le rose”

Congratulazioni a Chef Damiano Carrara, che in questi giorni (lo scorso 2 ottobre, per la precisione) è finalmente riuscito in un’impresa sulla quale puntava da tempo. Il giovane pasticcere più amato (e corteggiato) d’Italia ha infatti aperto la sua prima pasticceria in Italia (ebbene sì), per di più nella sua città natale, Lucca.

Damiano Carrara, diventato molto celebre al pubblico mainstream per trasmissioni come Bake Off e Cake Star, ha dunque da poco inaugurato il suo Atelier Damiano Carrara. Il locale, che vanta già il suo prodotto di punta (chiamato non a caso New Beginning) è il terzo sul suo curriculum, dopo i due punti vendita aperti a Pasadena. Le pasticcerie di chef Carrara oltreoceano sono diventate molto celebri e punto di riferimento del jet-set statunitense più goloso. Fra i suoi clienti più affezionati ci sono anche alcune celebrità che non ci saremmo aspettati, come Britney Spears e il klan Kardashian. E su queste due dive in particolare, lo chef ha almeno un paio di succosi aneddoti.

Chef Carrara racconta gli aneddoti su Britney Spears e le Kardashian

In un’intervista recente concessa a Francesco Canino di Il Fatto Quotidiano, Carrara ha rivelato le abitudini, a tratti bizzarre, delle personalità del mondo dello spettacolo internazionali che ogni tanto gli fanno visita:

Le sorelle Kardashian stanno a Las Calabasas, ogni tanto vengono e ordinano succhi e centrifugati perché sono sempre a dieta. Britney Spears invece è tra i clienti fissi: prende un cappuccino o un latte macchiato, mi frega una rosa dal vaso e se ne va. È ormai un rito. In zona vivono tantissime star, da Sophia Loren a Will Smith. Sa quante volte i miei dipendenti mi rimproverano? «È entrata tizia, possibile che tu non l’abbia riconosciuta?».

Nella stessa chiacchierata con il Fatto, fra l’altro, Damiano Carrara ha raccontato il suo rapporto, ovviamente molto speciale, con la futura moglie Chiara Maggenti. Per molto tempo il nome (e la sua stessa identità) sono rimasti segreti, per volere di entrambi che non avevano particolare di voglia di esporsi agli occhi dei curiosi e dei paparazzi. Oggi, invece, sappiamo che Carrara è legato alla sua Chiara a tal punto da averle chiesto di sposarla. Il matrimonio però è stato spostato di qualche mese (i due saliranno all’altare il prossimo 9 luglio 2022) a causa di un piccolo incidente avuto dalla compagna.

Il matrimonio in arrivo non è l’unica bella notizia che ci ha anticipato Carrara. La star di Real Time ha anche confermato i buoni risultati del nuovo punto vendita appena aperto, seppur non ancora eccezionali.