Damante torna come ai tempi dei Damellis: con Elisa la famiglia si può fare

Andrea Damante, le ferite del cuore si sono cicatrizzate e non fanno più male: dopo la rottura con Giulia De Lellis il deejay veronese non ha nascosto il suo sconforto. Quella storia così fiabesca, seppur intervallata da una separazione spinosa dettata dai tradimenti che l’ex tronista aveva compiuto ai danni dell’influncer, sembrava che non fosse più replicabile. Né per il ‘Dama’, né per la De Lellis. E invece la vita continua, come canta Vasco Rossi in ‘Anima Fragile’, e riserva sempre delle occasioni. Basta saperle cogliere. Giulia l’ha afferrata prima dell’ex, legandosi a Carlo Gussali Beretta. Un amore pacato, meno roboante rispetto a quello con Andrea. Tuttavia, la giovane di Ostia ha lasciato intendere di aver trovato un maggiore equilibrio, un sentimento più maturo con il rampollo. Damante l’ha seguita a ruota, coltivando il rapporto con l’attrice Elisa Visari. E ora, dopo mesi di frequentazione, il 31enne veronese sembra tornato quello dei ‘Damellis‘.

Nelle scorse ore Andrea e la fidanzata si sono scambiati delle dediche zuccherosissime su Instagram. Lui ha postato una foto in cui la bacia perdutamente, lei ha rilanciato sul suo profilo con il seguente post: “Sei l’estate più bella di sempre”. “Anche tu”, la risposta tanto fulminea quanto romantica del deejay. I fan del ‘Dama’ sono andati in estasi: in molti hanno sostenuto che non lo si vedeva così innamorato dai tempi dei ‘Damellis’. In effetti Andrea, dopo la conclusione della love story con Giulia ci è andato con i cosiddetti piedi di piombo. D’altra parte quando ci si scotta, prima di tornare a dare fiducia ci vuole tempo. Quel tempo è arrivato tanto che si mormora che con Elisa voglia mettere su famiglia.

Nei giorni scorsi il gossip ha sussurrato addirittura che l’attrice potrebbe essere in dolce attesa. Al momento la voce sembra priva di fondamento. Però, come spiegano i ben informati, pare che Andrea, con Elisa, abbia trovato un porto sicuro da cui non vuole più salpare. Lui stesso in diverse occasioni ha detto di voler diventare padre. Se i conti tornano, la situazione è questa: l’amore c’è e la volontà di mettere su famiglia pure. Non resta che attendere lieti annunci.