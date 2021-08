Andrea Damante, pesante stoccata a Giulia De Lellis: c’entra la “plastica”

Andrea Damante ha voltato definitivamente pagina sentimentalmente: dopo la fine della love story con Giulia De Lellis si è legato a Elisa Visari, giovane attrice dalla quale è rimasto letteralmente folgorato tanto che di recente non ha nemmeno escluso la possibilità di mettere su famiglia ed eventualmente convolare a nozze con lei. Si diceva voltare pagina: il deejay veronese è stato costretto a farlo con la De Lellis, in quanto, come lui stesso ha lasciato intendere a Verissimo qualche mese fa, la scelta finale di troncare la relazione è stata presa dall’influencer che a un certo punto si è convinta che aveva bisogno di altro. Quell’altro lo ha trovato in Carlo Gussali Beretta, rampollo di una famiglia di imprenditori bresciani con il quale sta vivendo un rapporto intenso. E infatti pure per lei si parla di importanti progetti di vita che contemplano figli e fiori d’arancio. Ma si torni alla rottura turbolenta che ha visto protagonisti ‘Dama’ e ‘Giulietta’.

Nelle scorse ore l’ex tronista veneto, su Instagram, tramite un gesto alquanto plateale, ha rifilato una stoccata affilatissima all’ex De Lellis. A intercettare la punzecchiatura è stato il blog News Uomini e Donne che ha rilevato un ‘pesante’ like che Andrea ha piazzato ad un commento di un suo fan. “Questa ragazza (Elisa Visari, ndr) è stupenda, lo è sempre stata stupenda e sempre lo sarà. Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica”. Così un ‘seguace’ di Damante. Il deejay, al citato commento, ha pigiano un poderoso like. Chissà cosa ne penserà Giulia che è stata l’unica storia importante, e quindi l’unica che può definirsi ex, di Andrea.

Giulia e Andrea, la passione alla fine si è spenta

I ‘Damellis’ hanno fatto sognare milioni di fan. Sbocciati a Uomini e Donne hanno prima spopolato sui social e poi in tv, partecipando entrambi, seppur in edizioni differenti, al Grande Fratello Vip. Andrea si è poi affermato come deejay mentre Giulia è diventata una delle influencer più famose d’Italia. A interrompere la love story, la prima volta sono stati dei tradimenti da parte di lui; è seguito un inaspettato ritorno di fiamma. Poi, la scelta della De Lellis di chiudere per sempre la relazione. Addio ‘Damellis’ e ognuno per la propria strada.