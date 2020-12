Damante posta foto di quando faceva il metalmeccanico: la trasformazione

Tuffo nel passato per Andrea Damante che ha regalato una piccola chicca ai propri fan ricordando che in giovanissima età, prima di intraprendere la carriera televisiva e da deejay ha svolto il lavoro da metalmeccanico. Per trovarlo alle prese con bulloni e motori bisogna fare un salto nel 2005, quando l’ex tronista di Uomini e Donne era uno sbarbatello 15enne con tanta passione per gli ingranaggi. Poi la voglia di musica ha preso il sopravvento. Infatti oggi il ‘Dama’ è uno dei deejay più richiesti del Bel Paese (con ‘sconfinamento’ anche all’estero).

“Avevo iniziato nel 2005 la mia carriera da metalmeccanico, in officina era dura…”. Così Damante a commento di una foto pubblicata tra le sue Stories Instagram. A seguire l’istantanea di un secondo scatto in cui lo si vede al centro di un palco in un locale notturno, contorniato dal popolo della notte. “Poi ho pensato che fare il deejay sarebbe stato molto più adatto alla mia persona”, la didascalia piazzata dal 30enne veronese alla foto.

Il momento amarcord è curioso anche perché fa notare la trasformazione di Andrea, che da ragazzino si è fatto uomo, sotto tutti i punti di vista. In mezzo svariate esperienze nel mondo dello spettacolo e della musica. Senza dubbio il trampolino di lancio per farsi largo nei due settori gli è stato offerto da Uomini e Donne, programma a cui ha partecipato in qualità di tronista.

Nello show, nacque una storia di amore chiacchieratissima e tormentata con Giulia De Lellis. I due, tra tira e molla, sono rimasti vicini fino a qualche mese fa. Poi la rottura e l’addio definitivo con tanto di polemica al seguito in quanto l‘influencer ha allacciato una relazione con un amico di Damante, Carlo Beretta.

Dopo aver assorbito il colpo Andrea ha stretto un legame con l’attrice e modella Elisa Visari. Prima sono giunte le indiscrezioni del gossip, poi la conferma tramite social dei diretti interessati che da qualche settimana a questa parte non si nascondono più e vivono la love story alla luce del sole. Che Elisa sia la donna giusta che potrebbe fare archiviare definitivamente i sentimenti del ‘Dama’ per Giulietta? Chissà… Tempo al tempo.