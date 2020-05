Damante, apprezzamento per l’ex Sara Croce: De Lellis non ci sta

Andrea Damante, l’apprezzamento per l’ex Sara Croce: Giulia De Lellis non ci sta, il gossip

Andrea Damante, ma che cosa combini? Il deejay veronese pare che si sia ‘tradito’ da solo, piazzando un like di apprezzamento su Instagram per l’ex Sara Croce. Un gesto che non è passato inosservato. Soprattutto a Giulia De Lellis, che si sarebbe infastidita non poco. A riportare il gossip ci ha pensato il magazine Chi, che ha spifferato che l’influencer dei record abbia preso tutt’altro che bene il dito ‘ballerino’ del fidanzato. Anche perché, sempre affidandosi alla rivista diretta da Alfonso Signorini, il ‘Mi piace’ dell’ex tronista non sarebbe giunto su una foto qualsiasi dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin, bensì su uno scatto “provocante”.

Andrea Damante, dito “malandrino” per Sara Croce: Giulia reagisce

“Il dito malandrino di Andrea Damante ha schiacciato un like per commentare una foto provocante della sua ex Sara Croce, frequentata subito dopo la rottura con Giulia De Lellis, con la quale è tornato il sereno. Gesto che non è passato inosservato, soprattutto a Giulia che non l’ha presa benissimo”. Questo lo spiffero di Chi Magazine. Dopotutto, vista la burrasca sentimentale attraversata dal deejay e l’influencer, è normale che quest’ultima stia sempre con le antenne ben ritte.

Ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea, parla Raffaella Mennoia

A proposito del ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea, di recente ha detto la sua anche Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi che ben conosce la coppia. “Giulia mi aveva avvisato già qualche tempo fa delle novità e di questo riavvicinamento”, ha dichiarato l’autrice a Uomini e Donne Magazine. “Ribadisco – ha aggiunto – tutta la mia felicità per loro due, perché credo che dietro il loro rapporto ci sia un sentimento profondo e sincero”. “In passato – ha concluso – si sono fatti entrambi involontariamente del male: quello che ho detto loro è di cercare di non commettere più gli errori del passato. Ed è ciò che mi auguro per la loro coppia.”