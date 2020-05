Damante e Giulia, parla la Mennoia. Retroscena: riavvicinamento ed errori

Andrea Damante e De Lellis, parla Raffaella Mennoia. Retroscena: quando Giulia si è davvero riavvicinata (notizie non buone per Iannone) e gli errori del passato (“Entrambi si sono fatti del male, ma…”)

Continua a far ‘rumore’ sulle pagine della cronaca rosa il ritorno in love tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Anche perché al momento della re-union, una figura terza, non proprio sconosciuta, si è ritrovata con un cerino in mano. Ossia Iannone. Del feeling ritrovato tra i due ex Uomini e Donne ha parlato una persona che li conosce molto bene: Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi. L’autrice televisiva, che ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con la De Lellis e il deejay (con Damante si sussurrò di litigi in passato, ma la Mennoia ha sempre smentito tale dinamica), ha parlato della coppia ‘ritrovata’ in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine…

Mennoia: “A Giulia e Andrea ho detto loro di cercare di non commettere più gli errori del passato”

Raffaella ha dichiarato che la De Lellis era da diverso tempo che pensava di ricongiungersi a Damante. “Giulia mi aveva avvisato già qualche tempo fa delle novità e di questo riavvicinamento”, ha esternato l’autrice. Resta da capire a che “tempo fa” si riferisce (al pilota di Vasto potrebbero fischiare le orecchie). “Ribadisco – aggiunge – tutta la mia felicità per loro due, perché credo che dietro il loro rapporto ci sia un sentimento profondo e sincero”. “In passato – prosegue – si sono fatti entrambi involontariamente del male: quello che ho detto loro è di cercare di non commettere più gli errori del passato. Ed è ciò che mi auguro per la loro coppia.”

Raffaella Mennoia e le parole su Leonardo Greco

“Appena ho saputo che era risultato positivo al tampone mi sono preoccupata e l’ho chiamato. Avrei fatto lo stesso con tutte le altre persone che hanno partecipato al programma e con cui tutta la redazione continua ad avere un ottimo rapporto. Leonardo è stato con noi tanto tempo e ci legano tanti bei ricordi.” Così la Mennoia sull’ex tronista che oggi si è rimesso e sta bene.