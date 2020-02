Damante e Giulia nello stesso posto: fan sperano, ma la verità è un’altra

Giulia De Lellis e Andrea Damante si recano nello stesso posto a Milano e si riaccende la speranza per i fan: ecco come sono andate davvero le cose

Cosa ci fanno Giulia De Lellis e il suo ex fidanzato storico Andrea Damante nello stesso negozio di scarpe? Dopo un recente silenzio mediatico, ecco che l’influencer riaccende prepotentemente il gossip grazie ad alcune storie pubblicate su Instagram nella giornata dell’11 febbraio 2020. Stando a quanto pubblicato anche dall’ex tronista di Uomini e Donne, i due hanno fatto visita ad un negozio di Milano dove vengono personalizzate le scarpe. Il ragazzo che fa questo tipo di lavori sulle sneakers è Elia Casolai, molto amico del dj veronese. Le storie sono state pubblicate a due ore di distanza ma, per i sostenitori della ex coppia, potrebbe essere un segnale di un possibile ritorno di fiamma: Giulia e Andrea si sono rivisti? Non si sa ancora nulla in merito, chissà se i diretti interessati daranno una spiegazione all’accaduto.

Le storie sui social fanno sognare i fan: cosa è accaduto davvero?

Sono passate solo poche settimane da quando l’ex gieffina ha punzecchiato Andrea Damante nel salotto di Verissimo affermando: “Ho saputo che si è fidanzato, vediamo quanto durerà questa volta”. Nella giornata di oggi 11 febbraio, Giulia riaccende su di se i riflettori del gossip per un sospetto incontro avvenuto a Milano con l’ex tronista in un negozio di scarpe. Il rumors è circolato velocissimo in rete, tanto che i sostenitori dei due hanno ipotizzato che ci sia stato un incontro e nemmeno tanto casuale. Peccato che, visualizzando l’orario in cui sono state pubblicate le storie di entrambi, l’orario non coincide: sembra proprio che Giulia e Andrea non si siano incrociati ma si tratterebbe solo di una curiosa coincidenza.

Giulia e Andrea, l’ultimo contatto lo scorso Natale

““Andrea Damante e la nuova fidanzata? Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”, ha dichiarato poco tempo fa la romana nel salotto di Silvia Toffanin.