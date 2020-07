Damante e Giulia De Lellis, incontri ‘pericolosi’ al Twiga: spunta l’ex di lui

Incontri ‘pericolosi’ al Twiga di Forte dei Marmi. Il destino o la coincidenza (fate voi!) ha fatto si che Andrea Damante incrociasse la sua ex Claudia Coppola, la ragazza che gli fece perdere la testa (a quanto pare non troppo) prima dell’inaspettato ritorno di fiamma con Giulia De Lellis. Nelle scorse ore il deejay veronese, assieme alla sua dolce metà attuale, ha infatti trascorso una piacevole serata nel noto locale toscano dove era presente anche la Coppola, in compagnia di un altro ex volto di Uomini e Donne, Natalia Paragoni (compagna di Andrea Zelletta). Non c’è dubbio che Damante e Claudia siano stati nel medesimo luogo e nelle medesime ore assieme. Resta da capire se si sono reciprocamente ignorati oppure se è stata l’occasione per un saluto. La loro storia…

Andrea Damante e la storia con Claudia Coppola

Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, dovuta a dei tradimenti, si è sussurrato che Damante abbia avuto svariati flirt. Solo con Claudia però è uscito allo scoperto, ufficializzando la frequentazione. Furono le settimane precedenti al ritorno in love con Giulia. Sulla fine della relazione tra il deejay e la Coppola nulla si sa. Nessuno dei diretti interessati ha reso noti i motivi dell’addio (in molti si domandano se sia giunto prima che Andrea riallacciasse con Giulia oppure se sia stato questo il fatto che ha condotto il rapporto al capolinea). Quel che invece si sa è che Claudia, dopo il naufragio del legame, è sparita dai social per molte settimane. Su Instagram l’ultimo suo post risale a più di 5 mesi fa, proprio quando era felice al fianco di Damante. Poi il buio (ultimamente risulta invece attiva nelle Stories).

Giulia De Lellis: Irama, Iannone e il ‘recupero’ con Damante

E chissà come avrà reagito la De Lellis nel vedere Claudia. Ricordiamo che l’influencer aveva troncato la love story con l’ex tronista dopo aver scoperto di essere stata tradita. Prima si è consolata con Irama Plume, poi ha imbastito un rapporto con Andrea Iannone. Rapporto che si è interrotto poco prima che fosse ufficializzato il ritorno nelle braccia del deejay veronese. Anche in questo caso vale lo stesso ragionamento fatto per Claudia: Giulia ha messo la parola fine alla storia con il pilota prima di ‘recuperare’ con Damante oppure proprio perché stava ‘recuperando’ con lui? Chissà…