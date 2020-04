Damante si sbottona su Giulia De Lellis: “Senza di lei non ce l’avrei fatta”

Andrea Damante si sbottona su Giulia De Lellis. Il deejay: “Senza di lei non ce l’avrei fatta…”

Giulia De Lellis e Andrea Damante, un amore ritrovato dopo mille burrasche. La coppia sbocciata a Uomini e Donne ha attraversato una miriade di traversie sentimentali. Addirittura dei tradimenti, con tanto di libro al seguito confezionato dall’influnecer (Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza). Eppure i due non si sono mai persi di vista, nemmeno quando ogni cosa sembrava precipitare e nemmeno quando vivevano altre relazioni (lei al fianco del pilota Andrea Iannone, lui della bella e giovane Claudia Coppola). E quando i rapporti ‘altri’ si sono sciolti come neve al sole, si sono guardati negli occhi e hanno capito che sì, nonostante tutto e tutti – gli errori, gli sbagli, pure le corna -, la passione era ancora troppo forte… Nelle scorse ore, lo ha fatto intendere a chiare lettere Damante, durante una diretta Instagram con il profilo Italian Sports Channel.

Damante: “Giulia, la mia ragazza”

Damante ha parlato a ruota libera di diverse questioni che lo riguardano. Inevitabile che si andasse a toccare pure la sua chiacchieratissima situazione privata. “Sono con la mia ragazza, suo fratello, una sua amica, sua mamma. Fortunatamente, perché per 50 giorni da solo non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia”, ha confidato il deejay veronese. Ed è stato proprio il passaggio “la mia ragazza” ad aver fatto più ‘colpo’. Perché certo è chiaro che i Damellis sono tornati uniti, ma come tutte le coppie c’è pure il bisogno di conferme nette, che diano spessore a quel che si percepisce. E Andrea ora ha messo il definitivo suggello a un ritorno di fiamma che fino a poche settimane fa pareva fantascientifico.

Giulia e Andrea, tutto il resto è noia… Anche il passato scomodo

Tutte le ruggini del passato sono state messe in archivio. Comprese quelle del libro di Giulia. Ricordiamo che Damante non fece proprio i salti di gioia quando fu dato alle stampe e poi distribuito, affermando che alcuni fatti fossero stati enfatizzati. Giorni che appaiono lontani: oggi i Damellis sono tornati a fare coppia, tutto il resto è noia. Anche il passato scomodo.