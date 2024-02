Damante, gesto social per De Lellis: i due ex sempre più vicini

Andrea Damante e Giulia De Lellis sempre più vicini. Dalla presunta fine della storia tra l’ex corteggiatrice e Carlo Beretta, tra i due ex fidanzati ci sono stati degli scambi abbastanza sospetti. Prima di tutto, pare che Damante e la fidanzata Elisa Visari siano in crisi. Per un breve periodo, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Dopo aver rimesso il segui sembrava tornato il sereno, ma la coppia non si mostra insieme da tempo e, proprio pochi giorni fa, la modella ha pubblicato un TikTok con una probabile frecciatina nei confronti del deejay.

Da lì, è spuntato un like della De Lellis al suo ex fidanzato in un post su Instagram riguardante un suo nuovo lavoro come deejay a Las Vegas. Ebbene, a distanza di qualche giorno, anche Damante ha voluto supportare Giulia nel suo lavoro. Diverse ore fa, infatti, la pagina ufficiale della linea skincare e beauty dell’ex corteggiatrice, chiamata “Audrer”, ha pubblicato un video annunciando l’apertura del primo “pop-up” del brand a Roma. L’influencer ha immediatamente condiviso il post nelle sue storie ed ecco che, poco dopo, è arrivato il mi piace di Andrea Damante.

L’ex tronista ha deciso di mettere like proprio alla pagina del brand di Giulia, un gesto che ha subito fatto discutere il web. Si potrebbe pensare che, nonostante la rottura, i due ex continuino semplicemente a sostenersi nei rispettivi traguardi lavorativi. Tuttavia, è anche vero che il tempismo di questo supporto reciproco non fa che alimentare i dubbi. Per questo, le speranze dei fan dei Damellis (questo il nome dato anni fa alla coppia) si sono immediatamente riaccese.

Allo stesso tempo, però, sempre poche ore fa, Damante ha messo mi piace anche all’ultima foto pubblicata dalla Visari. Non è chiaro se i due si siano lasciati definitivamente o meno, ma Andrea ha voluto comunque fare un gesto anche nei confronti della giovane attrice. Insomma, la situazione tra l’ex coppia è ancora sconosciuta e non resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà questa storia. Giulia De Lellis e Andrea Damante finiranno per tornare insieme? Chissà…