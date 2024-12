Damante e Visari stanno ancora insieme? L’indizio sui social

Andrea Damante e Elisa Visari sono tornati insieme? Sarebbe questa l’ultima news del mondo del gossip che sta facendo molto parlare nelle ultime ore. Tra l’ex tronista di Uomini e donne e la modella e attrice sarebbe avvenuto un ritorno di fiamma ma cosa sappiamo al riguardo? La coppia sarebbe stata avvistata nei pressi di Madonna di Campiglio per una vacanza di relax e romanticismo. Che sia la volta giusta per loro?

Andrea Damante e Elisa Visari insieme: il video

Secondo quanto riportato da i fan più attenti, Andrea Damante e Elisa Visari sarebbero tornati insieme. Vi è un video che attesta il ritorno di fiamma dei due giovani. Nel filmato pubblicato sui social dal deejay si mostrano sempre più vicini, in macchina verso Madonna di Campiglio. Non solo, la coppia è intenta a cantare un brano molto famoso e noto e tra loro sembra tornato il sereno. Che sia soltanto un periodo o questa volta l’amore è tornato?

La storia d’amore

Andrea Damante e Elisa Visari hanno fatto molto parlare di loro nel corso degli ultimi anni. I due si sono incontrati nel 2020 per poi ufficializzare la loro storia nel 2021 con una foto pubblicata sui social il giorno di San Valentino. La coppia non si è mai nascosta nonostante le continue voci e poco dopo i due hanno deciso di trasferirsi a Milano per andare a vivere insieme.

Tuttavia, nel 2023, sarebbe avvenuta una prima crisi che avrebbe portato la coppia a lasciarsi. Il gossip più volte ha parlato di un ritorno di fiamma tra Damante e Giulia De Lellis, che, però, non è mai stato confermato dai diretti interessati. Invece, la modella Elisa era stata avvicinata a Simone Susinna.

Dopo una serie di tira e molla, sembra essere tornato il sereno tra il dj e la giovane Visari. C’è chi, però, non si arrende e si augura che l’influencer romana e Damante possano tornare insieme nonostante sia passato tanto tempo ed ognuno abbia preso la propria strada.

Il rapporto tra Damante e De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono conosciuti a Uomini e donne, quando il dj era un tronista e l’influencer una delle sue corteggiatrici. Tra loro è stato amore a prima vista e dopo essere diventati una coppia hanno fatto sognare milioni di italiani. Tuttavia, i due si sono lasciati per una serie di tradimenti a causa del giovane veronese che hanno fatto molto soffrire la sua ex fidanzata. Oggi, invece, i due starebbero in buoni rapporti tanto da partecipare agli stessi eventi.