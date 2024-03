Damante e Visari, crac: retroscena, Giulia De Lellis alla finestra…

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono ufficialmente lasciati, almeno secondo testimoni vicini all’ormai ex coppia. Di recente l’attrice è stata al centro del gossip dopo che sono trapelate indiscrezioni relative a una sua frequentazione con l’attore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi Simone Susinna. Tale voce è stata ulteriormente confermata nelle scorse ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano che, entrata in contatto con una fonte anonima che ha assicurato di avere amici in comune con Susinna, è stata informata che i due interpreti tuttora si starebbero vedendo. Non ci sarebbe però stato alcun tradimento con Damante, in quanto la love story sarebbe giunta al capolinea da giorni.

L’intreccio Damante – De Lellis

La vicenda a sfondo ‘rosa’ si collega a un’altra rottura sentimentale avvenuta di recente e assai chiacchierata: quella che ha visto protagonisti Giulia De Lellis e il rampollo Carlo Gussalli Beretta. Forse è solo una coincidenza o forse no, fatto sta che in molti non credono al caso: possibile che proprio nel momento in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata single pure il deejay veronese ha visto naufragare la sua love story? Tutto fortuito?

C’è dell’altro: qualche settimana fa, quando si è saputo dell’addio tra Beretta e Giulia, quest’ultima, a sorpresa, ha iniziato a piazzare dei like ai post dell’ex tronista. Sembra quasi che ‘Giulietta’ in questo momento stia ‘alla finestra’ aspettando l’evoluzione delle vicende. Ma come? Subito dopo la rottura ciò che di meglio è venuto in mente all’influencer di Ostia è stato elargire “Mi piace” all’ex storico fidanzato? Sì, è andata così. Damante dal canto suo ha nicchiato e non ha contraccambiato le tenerezze social della star di Instagram.

Appurato ciò, c’è chi assicura che tra i due ex la cosiddetta ‘chimica’ sia rimasta. Altrimenti detto non sono pochi coloro che non escludono l’ipotesi di un clamoroso ritorno di fiamma, una sorta di nuova ‘soap opera’ in stile Belen Rodriguez – Stefano De Martino, con la speranza di un eventuale lieto fine. Non resta che attendere per capire se davvero la favola romantica iniziata negli studi di Uomini e Donne avrà un nuovo capitolo o se invece è morta e sepolta