Damante e Ignazio Moser: “Così finisce un’amicizia”, spifferi e retroscena

Ignazio Moser e Andrea Damante, che succede? Pochi giorni fa GossipeTv spiegava che il ritorno di fiamma tra il deejay veronese e Giulia de Lellis avrebbe potuto avere degli ‘effetti collaterali’. Ora il magazine Chi conferma che quello scenario si sarebbe verificato. La situazione però ha bisogno di una breve analisi. Giulia, Ignazio e la fidanzata di quest’ultimo, la caliente Cecilia Rodriguez, durante la permanenza al Grande Fratello Vip 2, avevano stretto un bel legame. Quando però è naufragata la love story tra la De Lellis e l’ex tronista (anche quest’ultimo intanto aveva allacciato una bella amicizia con il trentino e l’argentina), qualcosa si è rotto anche nelle dinamiche delle amicizie comuni della coppia. Giulia, senza mezzi termini, confidava di essere stata parecchio delusa da Moser (si sussurrò di serate milanesi roventi assieme all’amico Damante). Con la Rodriguez invece i rapporti si erano già raffreddati (“Mai state amiche”, chiosava la sorella di Belen). E adesso che il sentimento che fu tra i due ex UeD è tornato che accade? Gli inseparabili Damante e Moser pare che non siano più inseparabili…

Andrea e Ignazio, lo zampino di Giulia?

“Da migliori amici, da ‘colleghi di palestra’, dalle condivisioni social e dalle vacanze a… perfetti sconosciuti… Così finisce un’amicizia”, spiffera Chi magazine riferendosi al deejay e a Ignazio. Il settimanale nota quindi che l’allontanamento, guarda a caso, si è consumato proprio in concomitanza con il ritorno in love dei Damellis. Insomma, pare che dietro ai ‘perfetti sconosciuti’ ci sia lo zampino della De Lellis. Che Damante si sia ritrovato a scegliere tra lei e alcune amicizie? L’ipotesi non è per nulla remota.

Cecilia e Ignazio Moser presto genitori? Sussurri e smentite

Altro gossip scoppiato nelle scorse ore è quello che vorrebbe Cecilia e Ignazio presto mamma e papà. Il settimanale Di Più Tv ha detto che il papà del trentino, Francesco Moser, avrebbe sussurrato che sarebbe ormai sicuro di diventare nonno per la quarta volta. Belen Rodriguez, invece, raggiunta dal magazine Chi ha dichiarato che la sorella è semplicemente ingrassata. Chissà chi racconta la verità… Tempo al tempo e tutto sarà più chiaro. Anche perché, laddove ci sarebbe una dolce attesa in corso, prima o poi farebbe capolino un pancino, togliendo ogni dubbio.