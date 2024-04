Damante e Giulia De Lellis, furi le chat segrete: retroscena infuocato

Oibò, che coincidenza: poco dopo che Giulia De Lellis si è lasciata con il rampollo Carlo Gussalli Beretta, Andrea Damante ha chiuso con l’attrice Elisa Visari. Forse, però, non si tratterebbe affatto di una coincidenza. Nelle scorse ore, il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, nel programma di Rtl, Password, ha rivelato un retroscena scottante che, laddove fosse avallato, spiegherebbe molte cose e confermerebbe che i due addii sentimentali sopra menzionati non sono stati frutto di casualità bensì di causalità.

La favola d’amore è iniziata a Uomini e Donne. Peccato che il sogno è poi stato frantumato dai tradimenti di lui tanto che la De Lellis chi ha pure scritto un libro, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” (lo scritto è andato a ruba nelle libreria quando è stato messo sul mercato). Si arriva al piccolo colpo di scena del mese scorso: Giulietta e l’ex tronista veronese sono stati avvistati assieme allo stesso evento, a Milano. E ci si metta pure che lei, subito dopo l’addio di Beretta, ha piazzato dei like assai curiosi al deejay. In tutto ciò quest’ultimo si è lasciato con Elisa Visari che pare abbia trovato rifugio nel cuore del modello Simone Susinna. Che cosa è accaduto al riparo degli occhi indiscreti? Ecco cosa ha rivelato Parpiglia:

“Vi spiego quello che è successo. In uno dei locali che frequenta Giulia, ovvero il Volt, si è presentato Andrea Damante, che è andato lì per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari. Quando è arrivato però ha trovato la ex con Simone Susinna. Ma perché è finita la storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Tra l’altro loro convivevano e stavano insieme da circa quattro anni. Da quello che mi risulta è finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la sua ex storica Giulia De Lellis, che invece fino a poco tempo fa stava con Carlo Beretta. Elisa ha preferito sloggiare e sulla sua strada è arrivato Simone Susinna”.

Tutto chiaro? La Visari avrebbe pizzicato Damante a scambiarsi pensieri con la sua ex ‘Giulietta’ e avrebbe fatto le valigie. Si mormora inoltre che, gira e rigira, i Damellis non abbiamo mai smesso di amarsi. Certo le corna e le litigate hanno sconquassato la relazione, ma se è vero che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… Beh, è lecito non scartare l’ipotesi di un clamoroso ritorno di fiamma. Per ora i diretti interessati tengono le bocche super cucite sui loro affari di cuore. Né la De Lellis né Damante hanno spiegato i motivi relativi alla conclusione delle loro relazioni sentimentali. Qui gatta ci cova!