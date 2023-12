Dal Moro, scuse ad Oriana: “Lei l’ha costretto, ma lo odia”, il gossip

Sembra essere arrivato il capitolo finale per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Sin dalla loro uscita dalla Casa del Grande Fratello lo scorso aprile, i due ex vipponi sono stati protagonisti di numerosi tira e molla. L’ultimo risale alla vigilia di Natale, quando il veronese si è sfogato su Threads dichiarando di essere lasciato per l’ennesima volta dall’ex fidanzata, che gli avrebbe rivolto delle parole molto forti: “Mi ha detto che gli ho rovinato la vita, che gli dà fastidio persino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me”. La notizia è arrivata in maniera improvvisa, dato che pochi giorni prima i due erano insieme a Courmayeur insieme ad altri influencer come Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Daniele avrebbe dovuto raggiungere Oriana a Madrid per passare il Natale insieme, ma, all’ultimo, la venezuelana gli avrebbe detto di annullare il biglietto. Non è chiaro il motivo che l’avrebbe portata a prendere questa decisione, ma nel suo ultimo video Youtube uscito ieri, 27 dicembre, la Marzoli ha spiegato di aver chiuso definitivamente con Daniele perché la relazione era diventata troppo poco sana. Sebbene non abbia nominato direttamente l’ex ragazzo, ha spiegato di aver vissuto una storia piena di alti e bassi e che era arrivata l’ora di mettere un freno.

Le sue parole hanno stupito molti dato che, in un’intervista di poche settimane fa, era stata la stessa Oriana a raccontare che, nonostante le divergenze caratteriali, l’amore era troppo forte e per questo non riuscivano a stare lontani. Questo cambio improvviso della venezuelana hanno portato diverse critiche ad Oriana da parte dei fan della coppia, che l’hanno accusata di aver usato Daniele per visibilità e di non essere stata realmente innamorata. Alla luce di tutta questa polemica, ha deciso d’intervenire direttamente Dal Moro. L’imprenditore veneto ha pubblicato un nuovo thread, dove chiede scusa all’ex fidanzata, invitando tutti a non attaccarla:

Chiedo scusa ad Oriana per i miei threads e i miei atteggiamenti che possano averla in qualsivoglia modo danneggiata o per cui si è risentita. Indipendentemente da tutto, Oriana è sempre stata una ragazza leale non solo con me ma con tutte le persone che la circondano e non merita di ricevere attacchi né da parte mia né da parte di nessun altro. Indipendentemente dalle sue scelte di vita.

Dunque, Daniele sembra essersi veramente pentito delle sue parole e pare aver messo per la prima volta fine alla storia con Oriana in maniera civile. Tuttavia, c’è chi insinua che le cose siano andate diversamente. Stando a quanto rivelato dall’Investigatore social, Alessandro Rosica, sarebbe stata la stessa Oriana a contattare Dal Moro obbligandolo a scrivere delle scuse pubbliche così da fermare le critiche nei suoi confronti.

Inoltre, Rosica ha affermato che tra i due potrebbe esserci presto un ritorno che, però, non durerà molto perché “lei lo odia tantissimo ma ha dei momenti bui e ci torna per forza di cose”. Secondo l’influencer, la venezuelana continuerebbe a tornare con il veronese solamente per sfruttarlo, ma in realtà proverebbe un forte risentimento nei suoi confronti. Chiaramente, bisogna ribadire che si tratta d’indiscrezioni da prendere con le pinze dato che non si hanno conferme che la notizia corrisponda effettivamente alla realtà.