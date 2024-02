Dal Moro-Oriana, spunta un noto ex tronista: insulti e chat private

Nonostante le reciproche diffide, l’intricata storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra non avere fine. Dopo la rottura di alcune settimane fa, i due ex vipponi hanno avuto un pesante scontro social. Il tutto è iniziato quando, a San Valentino, è arrivata una segnalazione del veronese con una presunta nuova ragazza. Da lì, Oriana ha iniziato a sfogarsi sui social, accusando l’ex fidanzato di averla tradita. D’altro canto, Daniele ha sempre negato le accuse e ha attaccato pesantemente la venezuelana, ricordandole come sia stata proprio lei a lasciarlo. Infine, in mezzo a tutti questi botta e risposta social, la Marzoli e Dal Moro si sono diffidati a vicenda.

Delle diffide che non sono servite a molto. Da allora, infatti, i due hanno comunque continuato a lanciarsi frecciatine e accuse, tra messaggi su Instagram e live Twitch. Ebbene, ieri, 20 febbraio, si è aggiunto un altro personaggio inedito in questa ‘telenevola’. In questi giorni, Oriana si trova a Napoli per lavorare su una linea di costumi insieme a Sonten, il brand del noto ex tronista Oscar Branzani. Casualmente, dopo aver rivisto la venezuelana, Branzani ha tolto improvvisamente il segui su Instagram a Daniele. Il gesto non è passato inosservato all’imprenditore, che ha reagito in maniera molto pesante.

Dal Moro ha infatti pubblicato una chat con Oscar, in cui si vede il suo messaggio: “Mi togli il segui per quale motivo? Alla fine ti sei rivelato un co**ione e un verme senza pa**e”. Non solo, ha anche aggiunto una didascalia con scritto: “Tutti a comprare i costumi del verme. Prossima live vi racconterò un paio di aneddoti! Buona giornata”. Secondo Daniele, Oriana avrebbe raccontato la sua versione dei fatti a Branzani, che avrebbe poi deciso di unfollowarlo senza prima parlarne direttamente con lui.

D’altro canto, c’è anche chi credeva che fosse stata la stessa influencer a chiedere ad Oscar di togliere il segui all’ex fidanzato. Al che, la Marzoli è intervenuta sul suo canale broadcast e, in un vocale, ha detto di non aver mai chiesto una cosa del genere. Successivamente, si è aggiunto anche Branzani, il quale ha spiegato di aver smesso di seguire Daniele alcuni giorni prima, in seguito alla pubblicazione da parte di quest’ultimo della diffida indirizzata a Oriana.

Una motivazione abbastanza curiosa, che non ha convinto molti. Dunque, non è chiaro quale sia stato il motivo di quest’intromissione di Oscar. Da un lato, c’è chi crede che la Marzoli e Branzani stiano iniziano una conoscenza più approfondita; dall’altro in tanti pensano che sia stata semplicemente una decisione presa per motivi lavorativi. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà la situazione.