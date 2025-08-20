Dal Grande Fratello 18 ai tribunali, anche Mariavittoria nel mirino: caos senza fine

Si aggiunge alla lista degli ex concorrenti del Grande Fratello 18, che si ritrovano a doversi difendere contro un sistema ormai incontrollabile sul web, Mariavittoria Minghetti. La dottoressa, che nella Casa più spiata d’Italia ha avviato una relazione con Tommaso Franchi, minaccia di agire tramite delle querele. Una giusta posizione quella della giovane ex gieffina, che incredibilmente deve affrontare una situazione alquanto spiacevole. La 18esima edizione del reality show di Canale 5 ancora continua a far discutere e sembra che per molti telespettatori ancora non sia finita.

Facendo il punto della situazione, di recente, Helena Prestes ha condiviso un lungo sfogo, con il quale ha anticipato che proseguirà con delle querele. Contro chi? Gli hater, quelli dei fandom tossici che continuano a generare odio sui social network. I fan continuano a lottare tra loro, per difendere il proprio beniamino, andando a generare un sistema in cui questi ex gieffini si ritrovano a ricevere insulti e minacce. Nelle passate edizioni non era mai stata evidenziata una situazione simile.

Infatti, il Grande Fratello 18 è stato caratterizzato dalle polemiche, generate dai televoti falsati, in particolare dal fandom di Zeudi Di Palma. Dopo la fine del reality show, sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, ma così non è stato. Vari haters hanno iniziato a cercare di ostacolare alcuni ex gieffini, come Helena e Javier, dal punto di vista lavorativo, arrivando a colpire i brand che li hanno scelti.

Non solo, Chiara Cainelli, con Alfonso D’Apice, aveva denunciato qualche settimana fa di essere stata attaccata dai fandom tossici comprando follower sul suo profilo Instagram. Ora a parlare ci pensa anche Mariavittoria Minghetti, stanca anche lei di questo drammatico sistema che è ormai ingestibile. Tramite una Storia di Instagram, la giovane dottoressa scrive:

“Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali”

Non finisce qui l’avvertimento. Infatti, la Minghetti parla dell’esperienza ormai conclusa nella Casa più spiata d’Italia, concludendo lo sfogo:

“Trovo inconcepibile inoltre taggare e coinvolgere colleghi professionisti estranei a qualsiasi dinamica di un gioco ormai finito da mesi. Si avvisa inoltre che ho preso provvedimenti con denunce presso la polizia postale e sono pronta a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole delle conseguenze. Un caro saluto, spero a mai più”

Non si sa di preciso quali siano i fatti concreti che hanno portato Mariavittoria a lasciarsi andare a questo sfogo. Ciò che è certo è che dietro ciò che sta accadendo c’è ancora lo zampino di leoni da tastiera, che a quanto pare non hanno di meglio da fare che continuare ad attaccare ingiustamente ex concorrenti.