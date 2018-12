Dakota Johnson: l’attrice spiega perchè non ha nessun profilo social

La protagonista di Cinquanta sfumature e il rapporto con il successo

Dakota Johnson e il complicato rapporto con il successo. L’attrice di Hollywood si racconta in un’intervista apparsa sul nuovo numero di Vanity Fair e spiega come la fama e la popolarità l’abbiamo resa più sicura di sè ma anche più schiva e attenta alla propria privacy. Figlia d’arte, la madre è l’attrice Melanie Griffith e il padre è Don Johnson, la protagonista della saga di Cinquanta Sfumature si definisce senza dubbio una giovane donna fortunata ma non nasconde l’orgoglio per aver comunque imparato a camminare sulle proprie gambe. Lanciata nel 2010 dal film The Social Network, la 29enne attrice ha fatto tanta strada. I tre titoli della serie Cinquanta Sfumature hanno incassato oltre un miliardo di dollari e lanciato la bella Dak0ta nell’Olimpo delle star del cinema mondiale. L’attrice adesso è pronta a tornare sul grande schermo protagonista di Suspiria. Il nuovo film diretto da Luca Guadagnino arriverà infatti al cinema il prossimo 1° gennaio. Il regista italiano aveva già diretto Dakota in A Bigger Splash e tra i due è nata una vera e propria amicizia.

Dakota Johnson spiega il suo rapporto con i social

Protagonista di film di successo, Dakota Johnson non vuole però fermarsi al ruolo di attrice. L’intraprendente figlia di Melanie Griffith è pronta a debuttare nel ruolo di produttrice. Tra i suoi prossimi progetti ci sarebbe infatti la realizzazione di Queens of the Stoned Age, un film tratto dalla storia di un gruppo di spacciatrici capitanate da una bellissima modella. Nonostante il successo, Dakota è molto attenta alla propria privacy e a Vanity Fair ha spiegato la scelta di usare pochissimo i social: “Io sto sui social media in modo molto passivo. Leggo tutto, seguo tutto ma non posto mai niente. Li uso per informarmi ma non ne faccio parte perchè non voglio pubblicizzare la mia vita“.

Dakota e Chris Martin pronti per le nozze?

Avvolta nel più stretto riserbo è dunque così anche la relazione di Dakota Johnson con Chris Martin. La bella attrice ormai da qualche tempo è infatti legata al frontman dei Coldplay. La protagonista di Cinquanta Sfumature e l’ex marito di Gwyneth Paltrow sono molto affiatati e c’è chi scommette che a breve potrebbero convolare a nozze. Secondo i rumors l’attrice avrebbe anche conosciuto i figli del fidanzato, Apple e Moses.