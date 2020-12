Dakota Johnson e Chris Martin si sposano? Spunta un prezioso anello

Dakota Johnson e Chris Martin sono pronti a sposarsi? Pare che il matrimonio sia in vista per la nota attrice e il frontman del gruppo musicale Coldplay. Secondo quanto riporta Sixpage, l’interprete di Anastasia Steel nella saga Cinquanta sfumature di grigio starebbe alimentando le voci che la vedrebbero ufficialmente fidanzata con il cantante. In particolare, il gossip punta l’attenzione sulla coppia dopo che Dakota è stata fotografata con un bellissimo anello di smeraldi al dito anulare della mano sinistra. Questo dettaglio non può non far pensare che Chris abbia già chiesto la mano della Johnson. Sarà davvero così? In queste immagini, è impossibile non notare la scintillante pietra verde sulla mano di Dakota, la quale si trova a fare shopping a West Hollywood, durante la scorsa settimana.

Con una lunga pelliccia e i pantaloni da jogging, ovviamente l’attrice 31enne porta la mascherina. Sta insieme a Martin dal 2018, ma entrambi hanno sempre cercato di mantenere la loro storia d’amore al riparo dai riflettori. Infatti, tentano di tenere lontano il mondo del gossip per viversi una relazione privata. Nonostante ciò, sono stati beccati insieme varie volte e i fan hanno potuto notare come la Johnson sia riuscita a instaurare un bel rapporto con la figlia di Chris, Apple. Prima di questa estate, precisamente nello scorso mese di maggio, proprio con la ragazzina Dakota ha dovuto affrontare una spiacevole dissavventura.

Mentre si trovavano fuori insieme, l’attrice è stata costretta a richiedere assistenza per la sua auto, che ha avuto qualche problema. I particolari di questa disavventura non sono stati resi noti. La stessa Dakota non avrebbe mai fatto sapere quanto realmente accaduto, visto che cerca di tenere la sua vita privata lontano dagli occhi indiscreti.

In passato, Chris Martin ha già avuto una moglie, anche abbastanza famosa. Infatti, il cantautore sposò nel 2003 Gwyneth Paltrow. Dal loro amore sono nati la figlia Apple di 16 anni e il figlio Moses di 14. Nel 2006 la loro storia d’amore finì. Per l’anello di fidanzamento della Paltrow, Chris spese ben $ 90.000. Secondo quanto riportava Vogue, regalò alla nota attrice un diamante taglio asscher su una fascia a doppio pavé.

Ora non resta che attendere per scoprire se Dakota Johnson e Chris Martin si sposeranno a breve oppure no. Al momento, non vi sono delle conferme da parte dei diretti interessati.