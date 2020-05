Dakota Johnson, disavventura con la figlia di Chris Martin: problemi all’auto

Dakota Johnson, spiacevole disavventura con la figlia del fidanzato Chris Martin: si rompe l’auto mentre sono fuori

Una spiacevole disavventura quella capitata questa mattina a Dakota Johnson. Secondo quanto riporta il sito americano Just Jared, l’interprete di Anastasia Steele in Cinquanta Sfumature di Grigio, mentre si trovava fuori con la figlia del fidanzato Chris Martin, è stata costretta a ricevere assistenza. Scendendo nel dettaglio, la sua auto ha avuto qualche problema, addirittura sul sito si legge la parola “distrutta”. Nella foto condivisa dal portale, è possibile vedere la nota attrice in attesa di ricevere assistenza, mentre è seduta nella sua auto d’epoca. Nell’immagine non è raffigurata la figlia del cantante, ma pare che la ragazza fosse presente durante questa spiacevole disavventura. I particolari non sono stati resi noti, ma è possibile che nelle prossime ore vengano rilasciati ulteriori dettagli riguardo a questa vicenda. Possiamo non attendere delle spiegazioni da parte della stessa Johnson, visto che solitamente non ama parlare di ciò che avviene nella sua vita privata.

Dakota Johnson, l’auto si rompe mentre è fuori con la figlia del fidanzato Chris Martin dei Coldplay

Secondo quanto leggiamo, il tutto è accaduto questa mattina, sabato 2 maggio, a Malibu, in California. Dopo aver ricevuto assistenza, il volto di Anastasia Steele avrebbe fatto ripartire la macchina e se ne sarebbe andata. Dunque, pare che per l’auto guidata da Dakota Johnson non abbia avuto particolari problemi. Sebbene non siano stati resi noti i dettagli di quanto accaduto, il sito rivela che l’attrice trentenne si è recata a Vintage Grocers, mentre faceva delle commissioni con Apple, la figlia quindicenne del cantante dei Coldplay, Chris Martin. I due fanno coppia da tre anni. L’attrice sta appunto trascorrendo la quarantena insieme al frontman del noto gruppo e non solo. Pare che insieme a loro ci sia, dunque, anche la figlia quindicenne che Chris ha avuto con Gwyneth Paltrow.

Dakota Johnson e Chris Martin: la loro storia lontana dalle luci dei riflettori

Dakota e Chris hanno scelto di mantenere la loro relazione privata, senza finire troppo sotto le luci dei riflettori. Al massimo, sono stati paparazzati insieme in strada. In questi giorni, stanno convivendo durante la quarantena e i fan oggi non possono non esserne felici. Il pubblico che li segue ora spera che questo momento possa consolidare il loro amore.