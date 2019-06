Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati per colpa dell’attrice

By

Perché si sono lasciati Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay

La notizia è ormai di dominio pubblico: Dakota Johnson e Chris Martin non stanno più insieme. La coppia, che era a un passo dal matrimonio, è scoppiata in gran segreto il mese scorso. Un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso esperti di gossip, fan e soprattutto amici, che non si aspettavano una rottura così improvvisa. Soprattutto perché l’attrice e il cantante dei Coldplay apparivano sempre molto felici e complici insieme. Dunque, perché si sono lasciati? Secondo una fonte interpellata dal quotidiano inglese Mirror, la separazione è dipesa dalla figlia di Melanie Griffith e Don Johnson.

Dakota Johnson non voleva figli da Chris Martin

Stando a quello che si sussurra sui tabloit inglesi, Dakota Johnson era contraria all’idea di mettere su famiglia con Chris Martin. Quest’ultimo, nonostante il matrimonio finito con Gwyneth Paltrow e due figli adolescenti Apple e Moses, sognava di diventare di nuovo padre con l’attrice di 50 sfumature di grigio. Ma Dakota non se l’è sentita, la 30enne ha preferito dare la priorità alla sua carriera che, proprio dopo il ruolo di Ana Steele, ha spiccato il volo. Quindi desideri e sogni diversi, che hanno allontanato Dakota e Chris.

Dakota Johnson e Chris Martin: storia al capolinea

Dakota Johnson e Chris Martin si frequentavano dal 2017. La loro storia si è rivelata subito seria, tanto che entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie.