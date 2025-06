Da single convinta a fan innamorata: Belen sta corteggiando Olly?

Solo pochi giorni fa Belen rimarcava con accento fiero la sua singletudine. “Sono sposata con me stessa” scriveva sui social. Il motivo di questa dichiarazione era legato all’apparizione sul suo dito di una fede misteriosa. Un anello che ha scatenato la curiosità di tutti i suoi fan. Ma la showgirl ha precisato di essere ancora felicemente sola. Oggi però qualcosa ha nuovamente solleticato la curiosità di chi segue l’argentina più famosa d’Italia. Infatti in alcuni video postati dalla showgirl compare un sottofondo musicale fisso. Si tratta delle canzoni di un noto e fascinoso cantante italiano, ovvero Olly. A riprova di questa fissazione musicale compare il tag della stessa Belen rivolto proprio al cantante genovese.

L’ex conduttrice de Le Iene ha taggato nelle sue storie il cantante chiedendo scusa per la sua ossessione. “Non ti offendere Olly, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso. Non riesco a smettere”. Queste le parole della showgirl in calce al video. Non tarda ad arrivare la risposta di Olly che ha ripubblicato la storia di Belen sui suoi profili social e scrivendo “Non mi offendo assolutamente”. Pensate sia finita qui? Non proprio… Infatti la Rodriguez ha continuato il botta e risposta pubblicando le parole di Olly. Aggiungendo anche un bel cuore rosso. Probabilmente Belen ha voluto far arrivare il suo interesse al cantante e ha trovato la strada più veloce per farlo.

Belen, Olly e… Emma Marrone: il triangolo si ripete?

Se si tratta di interesse esclusivamente musicale o se ci sia altro sotto non è dato saperlo al momento. Quel che è certo è che Olly non ha perso tempo ed ha voluto ribattere alle parole dolci della showgirl argentina. C’è da aggiungere poi un particolare interessante a questa strana vicenda. Infatti il cantante è molto amico di Emma Marrone che, come sappiamo con Belen ha già avuto dei trascorsi piuttosto interessanti. Chissà se questi messaggi social tra Olly e la soubrette argentina riveleranno presto un nuovo amore. Per il momento ci accontentiamo di assistere a questo corteggiamento digitale.