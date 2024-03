‘Da noi…a ruota libera’ verso la chiusura: Fialdini cambia rete

Secondo quanto riportato da Dagospia, Da noi…a ruota libera è destinato a chiudere. Così Francesca Fialdini lascerebbe il primo canale per passare su Rai 3.

Il sito riporta che i vertici avrebbero deciso di chiudere il programma che va in onda la domenica pomeriggio perché troppo simile a Domenica In. Anche il direttore Mellone, infatti, aveva rivelato di voler creare qualcosa di nuovo e di diverso per la domenica e proporre due programmi abbastanza simili per contrastare Amici e Verissimo non ha molto senso.

Ma ciò non porterebbe alla disoccupazione della Fialdini che invece verrebbe collocata su Rai3. In realtà la presentatrice già da anni lavora in questa rete con Le Ragazza e Fame d’amore dove parla dei problemi legati ai disturbi alimentari.

Ma non è la prima volta che spunta l’ipotesi di voler cancellare Da noi…a ruota libera, che poi all’ultimo viene sempre salvato. Riuscirà anche questa volta Francesca a rimanere sul trono e far cambiare idea ai vertici?

Da noi…a ruota libera

Il programma va in onda dal 2019 ed è sempre stato condotto da Francesca Fialdini che ne è anche autrice. Le puntate sono divise in tre parti: una dedicata alle ‘Prime donne‘ (donne autorevoli in diversi ambiti); la seconda alle ‘Buone notizie‘ (con racconti su protagonisti di tutti i giorni) e l’ultima intitolata ‘A come amore‘ (dedicato a coppie solide che vogliono parlare della propria storia).

Il caso Lippi

Il programma non ha mai fatto molto scalpore ed ha meno attenzione mediatica rispetto a Domenica In o al competitor Verissimo. Però a marzo dell’anno scorso c’è stato un caso che ha catturato l’attenzione: quello su Claudio Lippi.

L’ospite si era lasciando andare ad una battuta, verso un ragazzo del pubblico, definita da tutti razzista. In quanto aveva scherzato sulla sua capigliatura con una grande caduta di stile.

L’onda mediatica che si è creata è stata molto forte ed anche la Fialdini stessa è stata accusata di razzismo per non essere intervenuta nell’immediato. Per lei surreale, dato cha nella sua trasmissione vengono affrontati spesso questi temi.