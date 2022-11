La giornalista, in un’intervista realizzata da Francesca Fialdini, ha spiegato come ha vissuto il caso che ha coinvolto il cantante 84enne

Serena Bortone torna sul caso che ha travolto il suo talk, Oggi è un altro giorno, vale a dire quello che ha visto protagonisti Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Il cantante, in diretta, ha toccato il sedere alla collega ed è stato licenziato in tronco dalla Rai. La Bortone ha comunicato in tv l’allontanamento dell’artista lo scorso 27 ottobre. “Mi fermo qui, per ora”, aveva scandito, esprimendo solidarietà a Jessica. Si arriva a domenica 6 novembre, con la giornalista che è stata ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi… A ruota libera.

Nello studio è stata mostrata una fotografia degli ‘affetti stabili’ di Oggi è u altro giorno. Lo scatto risale a quando Remigi faceva parte del team. Naturalmente la Fialdini ha colto la palla al balzo per chiedere alla Bortone un commento a freddo sul can can che è scoppiato attorno all’84enne: “Come hai vissuto personalmente la vicenda Memo e Jessica Morlacchi?”. La giornalista non si è sottratta alla domanda, spiegando di aver provato un intenso dispiacere per come si è sviluppata l’intera vicenda:

“Davvero, è stato un grande dolore, un grande dispiacere perché, come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici – e lavorando ad un quotidiano lo sai -, rapporti basati sempre sulla comprensione, sulla fiducia, sull’allegria. Una notizia che mi ha molto amareggiato“.

Tantissimi hanno espresso vicinanza e solidarietà a Jessica, ma non pochi nemmeno coloro che hanno ritenuto il licenziamento di Remigi una punizione troppo severa. “Nella vita – e a maggior ragione nel lavoro – non posso chiudere gli occhi di fronte ad un’ingiustizia quindi… molto triste”, ha chiosato la Bortone, lasciando intendere una volta di più che secondo lei, innanzi a una simile situazione, non si poteva fare altro che procedere con l’allontanamento del cantante dal talk.

La padrona di casa di Da noi… A ruota libera ha espresso a sua volta un parere sul caso, schierandosi apertamente dalla parte della Morlacchi. Quindi ha fatto capire, al pari della collega Bortone, che considera la punizione inflitta a Remigi equa al suo errore. “Salutiamo Jessica… Mi sento di dire che le colpe vanno pagate nella giusta misura; è importante dare un segnale di questo tipo, comunque, perché questa è la Rai”, ha scandito Francesca Fialdini, chiudendo l’argomento.

Memo Remigi pensa di aver subito un trattamento non congruo

Di tutt’altro pensiero rispetto alla Bortone e alla Fialdini è Memo Remigi, il quale, seppure con ritardo, si è scusato a più riprese con l’ex collega Morlacchi. Tuttavia il cantante, pur avendo ammesso lo sbaglio commesso, crede che la Rai gli abbia riservato un trattamento non congruo. Parlando del suo licenziamento, ha detto che lo considera “ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna”. Quindi ha aggiunto di essere “moralmente distrutto”. “Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto”, ha concluso.