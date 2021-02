Da noi a ruota libera: perché Nek piace e funziona come conduttore

Perché Filippo piace nelle vesti di conduttore: genuinità vera e cordialità non affettata sono qualità rare in tv

Buona la prima e pure la seconda. Il debutto televisivo alla conduzione di Nek, al secolo Filippo Neviani, è stato tanto inaspettato quanto gradito. Un plauso va anche alla Rai che, quando ha dovuto fare i conti con la defezione di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera (la giornalista ha contratto il Covid e quindi ha dovuto parzialmente lasciare il timone del talk), ha affidato il programma al cantante.

Già durante il battesimo del fuoco, quello di domenica scorsa, Filippo si è destreggiato bene in studio. Naturalmente non ha la scioltezza di chi di professione fa il conduttore da anni, ma ha qualcosa che molti altri presentatori non hanno: riesce con immediatezza a trasmettere al pubblico un senso di sana genuinità e di autentica umiltà. Nek non si atteggia da star, non ha modi fintamente cordiali. Semplicemente cordiale e umile lo è. Per questo funziona.

Durante la seconda puntata di Da noi… a ruota libera, la chiacchierata che ha fatto con Massimo Lopez è scivolata via in modo leggero e interessante (grazie anche ai tempi televisivi dettati in collegamento dalla Fialdini). Filippo ha anche mostrato doti nell’imitazione, avventurandosi assieme al ‘maestro’ Lopez in una spassosa parodia di Maurizio Costanzo.

C’è di più: Nek è ovviamente un po’ impacciato, come tutti coloro che si cimentano per la prima volta in una nuova avventura lavorativa, ma questo, paradossalmente, lo rende amabilmente imperfetto e piacevolmente ‘difettoso’. Ciò non significa che il cantante sia ormai pronto a fare tv e a prendersi un programma tutto suo (per quello c’è ancora molto da fare), ma che laddove lui voglia proseguire sulla strada della conduzione le qualità ci sono. Si dovrebbe lavorare di cesello, ma una buona base ‘grezza’ di partenza c’è.

Nek batte Barbara d’Urso negli ascolti

Domenica 14 febbraio, Da Noi… A ruota libera condotto da Nek, ha raggiunto il 14.3% di share con 2.624.000 spettatori, facendo meglio della concorrenza di Domenica Live. Non solo: la puntata ha pure migliorato gli ascolti ‘interni’ della settimana precedente, quando alla guida del talk c’era Francesca Fialdini. Forse, televisivamente parlando, ‘A Star is Born’. E si chiama Nek