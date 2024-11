Da Noi a Ruota Libera: Claudia Pandolfi epica, così “gela” Fialdini

Claudia Pandolfi si conferma la regina delle interviste. L’attrice, nella giornata di domenica 3 novembre, è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a Ruota Libera, per presentare Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa. Il film, che arriverà nelle nostre sale a partire dal 7 novembre, racconta la tragica storia vera del 15enne Andrea Spezzacatena, che si tolse la vita nel 2012 a causa del violento bullismo subito a scuola.

Pandolfi interpreta la madre di Andrea (Samuele Carrino) e questo è lo spunto dal quale la conduttrice ha cominciato. La sua intervista, poi, si è concentrata sul modo in cui l’attrice vive la maternità. Com’è noto, Claudia Pandolfi ha due figli: il primo, Gabriele, è nato nel 2006 dalla relazione con il cantautore Roberto Angelini. Il secondo, Tito, è venuto al mondo nel 2016 ed è figlio del produttore cinematografico Marco De Angelis. La chiacchierata è partita subito con toni frizzantini.

“Che giorno è domenica prossima?” ha esordito Francesca Fialdini con aria fintamente confusa. Lì per lì, la sua ospite è caduta nel tranello per poi capire che la presentatrice, semplicemente, le stava ricordando che il 17 novembre compirà 50 anni. “Andiamo al sodo!” ha tagliato corto l’attrice, sorniona, ribadendo orgogliosamente il traguardo imminente.

Non farò una festa, non ti sentire esclusa perché non ti inviterò ma nessun altro sarà invitato!

Le giocose provocazioni non sono finite qui. “Hai dichiarato che avresti tanto voluto essere una madre di un certo tipo – ha continuato Fialdini – poi ci arriviamo a tutte quelle cose lì che si chiamano ‘mentali’…”. A quel punto ha proposto alla Pandolfi un quiz molto particolare, in cui l’attrice avrebbe deciso cosa secondo lei una mamma può o non può fare.

Fialdini vs. Pandolfi, scintille tra amiche: “Tu non parli così!”

Sì ai tatuaggi, per Claudia Pandolfi. No al ribadire che ‘questa casa non è un albergo’. “Dico cose peggiori ai miei figli” ha assicurato l’attrice. Massimo rispetto per la privacy, ma il GPS sul cellulare del primogenito è sempre condiviso: “Lui lo sa, non si fa niente di nascosto ai propri figli: che brutta cosa mentire!”. Quando è furiosa, le capita di diventare passivo aggressiva.

Quando sono arrabbiata dico spessissimo: “Fai come ti pare!”, ma è grave. A quel punto non intervengo più, per ore, neanche nei bisogno primari. Fanno tutto da soli!

L’atmosfera si è fatta di nuovo pungente quando la presentatrice ha chiesto se fosse opportuno condividere con i figli i racconti della propria vita sentimentale.

L’attrice ha risposto che l’importante è applicare un filtro. “Anch’io con te adesso ho il filtro tv – ha svelato con un sorriso furbo – se io e te fossimo a cena fuori non parleremmo così. Anche tu non parli così e sei molto disordinata, oggi!”. Francesca Fialdini è corsa ai ripari, sostenendo che, al contrario, le sue amiche le fanno spesso notare che anche nella vita parla come quando conduce un programma. “No, quello è perché sono invidiose!” ha tagliato corto la sua ospite, ottenendo una smorfia imbarazzata dall’interlocutrice, che ha velocemente cambiato argomento.

Capitolo pasti: Claudia chiede ai figli cosa vogliono per cena? Anche qui Pandolfi ha fiutato la trappola: “Non mi farai mai dire che lo faccio perché sono schiava dei loro capricci. A cena si mangia quello che è stato preparato, ma ogni tanto posso chiedere una preferenza, Madonna!” . “Ti giustifichi da sola senza che io faccia nulla” si è schernita la toscana.

Non c’è dubbio: l’ex volto di Un Medico in Famiglia dà puntualmente il meglio di sé nelle interviste in tv. Si pensi a quella, recente, concessa a Francesca Fagnani per Belve e diventata virale sui social. La personalità pungente e l’ironia della Pandolfi sono perfette per gli scambi serrati e regalano momenti di autentico intrattenimento. Nel confronto, Francesca Fialdini ne è uscita un po’ ammaccata, ma è bene precisare che tutte le sue stoccate erano ironiche. È evidente che tra le due ci sia una confidenza tale che permette loro di punzecchiarsi senza filtri.