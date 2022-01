I Cugini di Campagna sono convinti: “Abbellito Zitti e Buoni dei Maneskin”

I Cugini di Campagna e i Maneskin sono ormai una coppia di fatto. Anzi, un’accoppiata: un binomio che sta facendo chiacchierare e discutere, e che un po’ fa anche comodo alla band storica. I Maneskin si sono appena affacciati sulla scena musicale che conta ed è un dato di fatto che abbiano già conquistato un posto al tavolo, a cui in Italia sono seduti anche i Cugini di Campagna. Ma nel mondo del gossip e sui social non si fa altro che parlare di loro ultimamente per alcune loro dichiarazioni, per esempio che i Maneskin copierebbero i loro look. Tutto è cominciato con i look, fino a quando hanno eseguito una personalissima versione di Zitti e Buoni.

L’esibizione a Capodanno ha lasciato basito Amadeus, a cui forse bisognerebbe dire grazie per aver portato i Maneskin a Sanremo e aver permesso alla band di trionfare agli Eurovision. Tutto ciò che è successo dopo è storia nota: un successo mondiale. Ma tra i tantissimi consensi c’è chi pensa di avere del merito tanto quanto Amadeus e sono i Cugini di Campagna, che ormai si sentono quasi fonte di ispirazione per i Maneskin. Oggi sono tornati a parlare della band romana, ammettendo che piacciono anche a loro. Intervistati dal Corriere, la band di Anima Mia ha dichiarato di aver reso più bella Zitti e Buoni:

“L’abbiamo fatta a nostro modo, con quei coretti è la fine del mondo, direi che abbiamo inserito un palese abbellimento alla canzone. Ce la chiedono tutti, tutte le tv”

Queste le parole di Ivano Michetti, uno dei fondatori della band insieme al gemello Silvano. Facile credere che la cover di Zitti e Buoni sia ormai molto richiesta, così come lo siano anche i Cugini di Campagna. I Maneskin sono la band più amata al mondo attualmente, sono riusciti a conquistare anche gli Stati Uniti d’America e parlare di loro fa comodo, inutile girarci intorno. Nonostante tutto, Michetti ha sottolineato che a loro i Maneskin piacciono come a tutti: “Noi siamo innamorati di loro. So’ ragazzi de Roma, mi ricordano la mia giovinezza, mi ricordano quanto ho lottato per avere successo”.

Non riescono a darsi pace per i look copiati, secondo loro. Il gemello dei Cugini di Campagna ha spiegato che all’inizio hanno pensato fossero solo dei coincidenze, ma all’ennesimo episodio ha pensato lo facessero di proposito. Loro e i loro designer, ha aggiunto Michetti. Ha pure aggiunto che se solo lo avessero chiesto avrebbero dato i loro costumi ai Maneskin, “avrebbero risparmiato tempo e denaro”. Insomma, sono davvero convinti di essere fonte di ispirazione della band più giovane. Sarà davvero così? Non resta che attendere una replica di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan.