Cucinotta sul marito: “C’è ancora passione, a volte dico niente idee strane”

L’attrice e il marito si sono raccontati a ruota libera al magazine Gente: dopo 27 anni insieme, l’amore non va in vacanza

Maria Grazia Cucinotta a ruota libera assieme al marito Giulio Violati. Intervistati dal magazine Gente, l’imprenditore 54enne e l’attrice 53enne si sono confidati sul loro rapporto che dura da ben 27 anni. Il matrimonio da 26. A proposito di nozze: la star messinese ricorda come al tempo in cui le arrivò la proposta scoppiò a ridere. Anche perché la richiesta fu fatta in modo giocoso, seppur, con il senno di poi, si è rivelata tutt’altro che uno scherzo.

Capodanno 1994, Giulio adocchiò Maria Grazia, ottenne il suo numero di telefono, la chiamò e le disse: “Sei il libera il 7 ottobre dell’anno prossimo? Ci sposeremo”. Una boutade? Assolutamente no, perché l’uomo d’affari, dopo un corteggiamento serrato, fece capitolare a suon di risate la Cucinotta e quel 7 ottobre del 1995 la sposò sul serio. Da allora non si sono più separati, almeno sentimentalmente. Geograficamente sì.

L’attrice infatti per anni ha continuato a dimorare ad Hollywood, intrattenendo con Giulio una relazione a distanza. “Come due amanti, una passione pazzesca”, ricorda la Cucinotta, rimembrando quando faceva la spola Los Angeles – Roma. Decise di tornare in Italia quando Giulia, sua figlia, compì cinque anni. Tuttavia non smise di viaggiare per lavoro. Spesso è stata in Cina, essendo stata una delle prime artiste e imprenditrici a confrontarsi con il mercato asiatico.

In 27 anni mai una crisi? Assolutamente no, spiegano Violati e la moglie, che raccontano che come ogni altra coppia tanto longeva hanno dovuto fare i conti con alti e bassi, ma la “voglia di stare assieme ha sempre prevalso”. Maria Grazia e Giulio sono inoltre uniti da valori di vita profondi, come quello di spendersi per gli altri. Infatti entrambi sono impegnati costantemente in progetti di solidarietà, perché, come evidenzia l’uomo d’affari, chi come lui “ha avuto tanto dalla vita” è giusto che “dia indietro qualcosa agli altri”.

Oggi l’affiatamento e la passione sono ancora vivi, supportati da una grande intesa su tutti i fronti perché dopo quasi 30 anni di vita condivisa ogni segreto dell’altro/a è stato sondato. E quando c’è una conoscenza così approfondita del partner o si va d’accordo o ci si dice addio. Maria Grazia e Giulio si sono scelti, lo “fanno ancora ogni giorno” e non si stancano.

Altro ingrediente imprescindibile nella coppia è la risata. La Cucinotta lo sa bene e a tal proposito racconta un aneddoto emblematico: “Quando alla sera arrivo a casa distrutta, lo guardo e gli dico: ‘Amore, questa sera non ti far venire strane idee’. Lui ride, mi prende in giro, mi massacra. A volte mi fa: ‘Dai, a volte sei anche bella’”.