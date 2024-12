Cuccarini sulla pausa di Angelina Mango e in che rapporti sono ora

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, Caterina Balivo ha ospitato in studio Lorella Cuccarini, maestra di Amici di Maria De Filippi, e Giovanni Scifoni. Insieme alla conduttrice i due hanno stilato la loro top 5, ripercorrendo alcuni momenti delle loro carriere. Lorella ha ricordato anche la sua esperienza al Festival di Sanremo, ritrovandosi poi a parlare dell’ultima vincitrice Angelina Mango, di cui è stata coach nel talent di Canale 5 che l’ha lanciata. Cuccarini ha commentato la sua scelta di prendersi una pausa, rivelando anche se si sentono ancora e in che rapporti sono ora. Scopriamo meglio che cosa ha detto a riguardo.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni che hanno rivelato la loro top 5. Nel corso della loro intervista, Lorella ha ricordato la sua esperienza al Festival di Sanremo nel 1995 dove si classificò decima con il brano “Un altro amore no”. La conduttrice le ha fatto quindi notare come subito dopo di lei fosse arrivato Mango, padre di quella che è stata poi una sua allieva nella scuola di Amici di Maria De Filippi: Angelina Mango.

Gli attuali rapporti tra Lorella Cuccarini ed Angelina Mango ed il commento sulla pausa

Caterina Balivo ha quindi chiesto alla sua ospite quali siano i rapporti attuali tra le due e se si sentono ancora anche ora che non è più la sua coach. La risposta di Lorella è stata affermativa. L’insegnante di Amici ha poi commentato anche la recente decisione di Angelina di prendersi una pausa dal tour per motivi personali. Nello specifico Cuccarini ha sottolineato come prendersi delle pause sia talvolta necessario per poter ripartire alla grande e recuperare energie, soprattutto dopo anni particolarmente intensi. Ha difatti sottolineato come tra Sanremo, l’Eurovision e le date in giro per l’Italia la giovane Mango non si sia mai fermata. Secondo lei, quindi, la cantante ha fatto bene a prendersi un momento di stop.

Queste le sue parole precise a riguardo a La Volta Buona: