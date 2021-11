Cuccarini su Flaza di Amici: “Fa male vedere persone che si bruciano”

Lorella Cuccarini ha alle spalle più di trent’anni di onorata carriera come ballerina televisiva, cantante e conduttrice. La 56enne oggi sta vivendo un nuovo periodo della sua carriera, stavolta non sul palco ma in qualità di insegnante ad “Amici”. Intervistata al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” la Cuccarini si è confidata circa il suo spinoso ruolo di mentore, commentando l’avventura ad “Amici” e raccontando curiosi aneddoti della sua carriera.

Lorella Cuccarini e il caso Flaza

Lorella Cuccarini è insegnante ad “Amici” da pochissimo: è entrata nel corpo docenti del programma condotto da Maria De Filippi nell’edizione 2020/2021, vinta da Giulia Stabile. Ma mentre l’anno scorso Lorella era professoressa di ballo, quest’anno insegna canto. Ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato che avere talento sul palco non rende automaticamente bravi insegnanti. Per la performer romana fare da mentore non è così semplice:

“Intanto è una grande responsabilità. Hai tra le mani dei ragazzi che coltivano un sogno, e le tue scelte, con le attribuzioni che portano avanti in ogni puntata, sono determinanti per il risultato. Ogni cosa che decidi deve essere in sintonia con il loro percorso, per farli crescere.”

La showgirl è stata molto criticata per essere stata eccessivamente dura con una talentuosa allieva di “Amici”, Flaza. La Cuccarini, durante la puntata andata in onda domenica 24 ottobre 2021, ha eliminato la cantante dalla competizione. Lorella ha giustificato la sua decisione dicendo che “il talento non basta” e che ci vogliono anche e soprattutto “umiltà, tenacia, educazione, rispetto delle regole e serietà professionale”. Flaza, vent’enne originaria di Fregene, ha commesso numerose infrazioni delle regole del programma, ed è stata “perdonata” più volte. All’ennesima violazione, stavolta dovuta alla sua assenza ad una prova costume, l’insegnante ha deciso di non passare oltre e di punire la ragazza. La Cuccarini ha spiegato che per lei è stata una decisione molto sofferta ma necessaria per insegnare il valore del rispetto della propria comunità alla giovane:

“Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare in una comunità. E “Amici” è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali ma di vita. Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto.”

Cuccarini, da performer a insegnante

La showgirl, sposata da 30 anni con Silvio Testi, ha anche ammesso di non aver mai pensato di fare l’insegnante prima. La Cuccarini si dice molto entusiasta della sua avventura e ha rivelato cosa più le piace del suo ruolo:

“La cosa che mi piace è poter trasferire loro indicazioni, consigli, esperienze che ho fatto sul campo in 36 anni di carriera che possano aiutarli”.

La cantante e ballerina ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni Settanta. La sua prima apparizione televisiva risale al 1978, all’interno del programma “Ma che sera” condotto da Raffaella Carrà. La sua consacrazione in TV è arrivata grazie a Pippo Baudo, che la volle al suo fianco a “Fantastico”. Nell’intervista la Cuccarini ha ricordato questi momenti con nostalgia, raccontando un divertente aneddoto legato alla prima volta che incontrò la cantante di “Rumore” venuta a mancare lo scorso luglio:

“Quando mi sono ritrovata di fronte a lei, caschetto biondo e abito bianco, mi sembrò di trovarmi di fronte alla Madonna. La sera tornai a casa e mi scoppiò una spaventosa orticaria dovuta alla grande emozione!”

In quanto agli insegnamenti ricevuti da Pippo Baudo, Lorella ha parlato del fatto che il conduttore le ha sempre detto di non cambiare e di non spegnere la passione e la gioia che ha nel fare il suo mestiere. Questo è ciò che cerca di fare ancora oggi e che prova a trasmettere ai suoi ragazzi.