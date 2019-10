Cuccarini e Matano a La Vita in Diretta: rivelazioni sul primo incontro

Lorella Cuccarini e Alberto Matano: feeling alle stelle, i due conduttori de La Vita in Diretta rivelano cosa hanno pensato l’uno dell’altra quando si sono conosciuti

Cosa pensano gli altri di noi? Questa una domanda che spesso ci poniamo, soprattutto quando iniziamo un nuovo lavoro o incontriamo nuove persone. Ed è successo anche a Lorella Cuccarini e Alberto Matano; nonostante sia la prima che il secondo fossero già conosciuti, anche se in campi professionali diversi, tra di loro il primo incontro è avvenuto solo alla notizia del loro approdo a La Vita in Diretta in veste di presentatori del programma di Rai 1 nella stagione televisiva 2019/2020. La showgirl e il giornalista, volto del Tg 1, hanno rivelato i loro pensieri sull’altro durante il primo incontro. L’inizio del programma nel pomeriggio del 10 ottobre ha visto un siparietto niente male tra Lorella e Matano che hanno dato prova ancora una volta del loro grande feeling e di una grande amicizia e stima che stanno crescendo giorno dopo giorno.

Lorella Cuccarini: ecco cosa pensa di Alberto Matano

L’esordio a La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini (che in una delle passate puntate ha avuto un acceso botta e risposta con una ospite) e Alberto Matano aveva fatto scalpore, soprattutto per il ritorno in Rai della ballerina e showgirl che per anni ha affiancato grandi nomi della nostra tv, come Pippo Baudo. Lorella trascina il suo pubblico con la sua simpatia e bravura, e lo stesso sta succedendo con Alberto Matano. La nuova veste del giornalista sta piacendo ai telespettatori de La Vita in Diretta. “Quest’uomo l’ho amato sin dal primo giorno, ovviamente parlo dal punto di vista professionale“, spiega la Cuccarini in diretta, svelando una volta per tutte quello che pensa ed ha pensato dal suo collega, “Ed ora che è passato un mese oramai confermo quello che ho pensato la prima volta“.

Alberto Matano: ecco cosa ha pensato la prima volta di Lorella Cuccarini

La stima che Matano e Lorella Cuccarini provano l’uno per l’altra è sotto gli occhi di tutti, ed è nata dal primo momento. Dopo Lorella, anche il giornalista e conduttore ha rivelato finalmente i primi pensieri sulla sua collega: “Io ti conoscevo e ti ho sempre stimato, e sono rimasto molto colpito quando ti ho visto. Sei un raggio ed illumini le giornate. Per me Lorella ha un solo difetto“, dice poi scherzando: “arriva sempre in anticipo“.