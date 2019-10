Cuccarini La Vita in Diretta: botta e risposta con l’ospite, i toni si accendono

La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini difende le scelte del programma: botta e risposta con l’ospite in studio

Lorella Cuccarini difende la sua La Vita in Diretta dopo una piccola osservazione da parte di un’ospite durante la puntata di lunedì 7 ottobre. Forse abbiamo visto pochissime volte la Cuccarini particolarmente infastidita da un atteggiamento o una dichiarazione da parte di ospiti nelle sue trasmissione, per questo il suo comportamento (tenuto durante la puntata de La Vita in Diretta di lunedì 6 ottobre) potrebbe sorprendere ma allo stesso tempo no. La puntata è stata piena zeppa di argomenti importanti ma anche molto seri, tra cui la morte dei due agenti uccisi a Trieste e la morte della giovane Fabiana Luzzi, uccisa a 16 anni dal fidanzato. Successivamente, la conduttrice ha aperto un talk più rosa e leggero, quello sui Duchi di Sussex, Meghan e Harry, e la lettera ai media inglesi che ha fatto notizia negli scorsi giorni.

Cuccarini a La Vita in Diretta, botta e risposta acceso con l’ospite

Il passaggio da un tema forte e serio come quello della morte di tre persone ad un argomento molto più leggero ha indispettito l’ospite, che ha parlato in diretta da Londra. Lorella Cuccarini ha risposto subito a quest’ultima, dando spiegazioni sulle scelte del programma. “Passare dalla morte di Fabiana uccisa dal fidanzato a 17 anni ad un tema così, come quello di Harry e Meghan, mi fa schifo“, ha spiegato l’ospite. Al che la Cuccarini ha risposto senza remore: “Noi trattiamo sia pagine leggere che pagine più serie. Raccontiamo la vita, che è fatta di gioie e dolori“.

La Vita in Diretta, il battibecco di Lorella Cuccarini con l’ospite: torna il sereno in studio

Nonostante il battibecco che ha animato La Vita in Diretta e i toni accesi, è tornato subito il sereno in studio. L’episodio però ha colpito il pubblico, soprattutto in un programma calmo e pacato come La Vita in Diretta.