Cuccarini e Matano, auguri alla d’Urso in tv: reazione in diretta di Barbara

Cuccarini e Alberto Matano, auguri a sorpresa a Barbara d’Urso a La Vita in Diretta. La conduttrice lo apprende in onda a Pomeriggio 5: la reazione e il retroscena su Lorella

Oggi 7 maggio, Barbara d’Urso ha spento 63 candeline e a sorpresa ha incassato gli auguri dalla concorrenza. Vale a dire quelli di Alberto Matano e Lorella Cuccarini che durante la puntata odierna de La Vita in Diretta (Rai Uno) hanno voluto omaggiare la conduttrice napoletana. Dal canto suo, Barbarella ha appreso del bel gesto mentre era in onda con Pomeriggio 5, avendo una reazione gioiosa e svelando che la Cuccarini l’aveva sentita anche privatamente. Al contrario, di Matano. Così, ha colto la palla al balzo per sottolineare la stima provata per l’ex mezzo busto del Tg1 oltreché ringraziarlo per averle fatto gli auguri.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella”

“Dobbiamo fare gli auguri a Barbara d’Urso, che è il suo compleanno”, ha detto Lorella a La Vita in Diretta. Pronto l’eco di Matano: “Auguri Barbara, buon compleanno!”. A stretto giro, sulla rete ammiraglia Mediaset, qualcuno ha avvertito la d’Urso, che era in onda con Pomeriggio 5, delle parole del ‘tandem’ di Rai Uno. “Stanno scrivendo che Lorella e Matano mi hanno fatto gli auguri in diretta”, ha dichiarato Barbara appresa la notizia. “Con Lorella – ha aggiunto – ci siamo sentite in privato, è stata carinissima, ci siamo già amate a distanza e l’ho ringraziata. Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella.”

Barbara e l’ex Mauro Berardi: compleanno ‘doppio’

Barbara, sui propri profili social, ha festeggiato il suo compleanno con il suo ex storico, Mauro Berardi, che, segno del destino, compie gli anni anch’esso il 7 maggio. Così la d’Urso su Instagram “Io compio gli anni il 7 maggio e qui… era il 7 maggio del 1982. Massimo Troisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: ‘Adesso vi dovete sposare!’ Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon compleanno Mauro e buon compleanno a me!”.