Barbara d’Urso compie 63 anni: il dolce gesto per l’ex Mauro Berardi

Il compleanno di Barbara d’Urso: il dolce gesto per il padre dei suoi due figli Mauro Berardi

Tanti auguri Barbara d’Urso! Oggi, giovedì 7 maggio 2020, la nota conduttrice Mediaset spegne ben 63 candeline. Un compleanno che, però, causa Coronavirus sarà ben diverso dai precedenti. Nessuna festa o brindisi, Carmelita sarà costretta a trascorrerlo in solitudine nella sua grande casa milanese. Ma grazie alla tecnologia la presentatrice potrà sentire e addirittura vedere gli affetti più cari, ovvero i figli Giammauro ed Emanuele e l’ex Mauro Berardi. Quest’ultimo, tra l’altro, è nato proprio il 7 maggio (del 1943) e per questo la d’Urso gli ha regalato uno splendido omaggio sui social network. Dopo la separazione tutt’altro che facile il produttore cinematografico e l’attrice si sono riconciliati e oggi hanno un ottimo rapporto.

I messaggi d’amore di Barbara d’Urso per Mauro Berardi

“Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui… era il 7 maggio del 1982. Massimo Troisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: “Adesso vi dovete sposare!”. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon Compleanno Mauro e buon compleanno a me!”, ha scritto Barbara d’Urso su Instagram postando alcune vecchie foto che la ritraggono insieme al padre dei suoi figli e al noto attore e regista napoletano. Nei giorni scorsi, invece, la 63enne non ha esitato a definire Mauro “l’uomo che ho amato di più nella mia vita”.

Barbara d’Urso svela come trascorrerà il suo compleanno

“Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno“, ha raccontato qualche giorno fa Barbarella a Tv Sorrisi e Canzoni.

La storia d’amore tra Barbara d’Urso e Mauro Berardi

Berardi è un produttore cinematografico romano: ha lanciato sul grande schermo Massimo Troisi e Alessandro Siani. Con la d’Urso ha vissuto una lunga relazione negli Anni Ottanta ma i due non si sono mai sposati. Oltre a Giammauro ed Emanuele, Mauro ha anche una terza erede, Barbara, frutto del primo matrimonio. L’uomo ha avuto negli Anni Novanta una storia d’amore con l’attrice Claudia Koll.