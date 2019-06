Cuccarini: piccolo incidente e viso tumefatto. Poi la dedica a Columbro

By

Incidente per Lorella Cuccarini: “Colpa di una buca”. La conduttrice, con il viso tumefatto, spiega l’accaduto, poi manda una dolce dedica all’amico Marco Columbro

Spiacevole incidente per Lorella Cuccarini che nelle scorse ore è apparsa sui suoi profili social con il viso tumefatto, mostrando un brutto livido attorno all’occhio sinistro. La conduttrice ha spiegato che la botta è stata causata da una buca. “Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca”, è stata la didascalia scritta dalla showgirl a corredo dello scatto che tuttavia l’ha vista con il sorriso sulle labbra, segno che non c’è bisogno di creare alcun allarmismo sull’accaduto. Sempre sui social la Cuccarini si è poi resa protagonista di una dolce dedica all’amico Marco Columbro, con il quale ha stretto un duraturo sodalizio professionale lungo gli Anni 90.

Effetto nostalgia: gli auguri della showgirl per Marco Columbro

“In ritardo di 24 ore, ma recupero immediatamente: buon compleanno, amico di sempre! Arrivederci presto #buoncompleanno Marco”, ha scritto Lorella sotto a uno scatto in cui ci sono lei e Marco Columbro in primo piano. I fan hanno accolto il gesto con entusiasmo, ricordando i tanti programmi fortunati condotti insieme dai due presentatori sul piccolo schermo. E a proposito di tv, a breve, la Cuccarini dovrebbe tornare protagonista su Rai 1 con la conduzione della nuova stagione de La Vita in Diretta.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La Vita in Diretta: per la showgirl anche le prime 4 serate del Grand Tour di Linea verde. L’indiscrezione

La notizia che vedrebbe la showgirl alla guida della prossima edizione de La Vita in Diretta l’ha data Tv Blog pochi gioni fa. Il sito ha affermato anche che al suo fianco ci sarà il mezzo busto del Tg1 Alberto Matano. Sempre Tv Blog ha inoltre svelato che alla conduttrice romana classe 1965 saranno affidate anche 4 prime serate del Grand Tour di Linea verde, in onda a partire da venerdì 9 agosto. Al suo fianco sarà confermato Federico Quaranta.