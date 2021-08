Cuccarini conferma il nuovo ruolo ad Amici: spoiler e retroscena inaspettati

Lorella Cuccarini, in modo inaspettato, toglie ogni dubbio sul suo futuro ruolo ad Amici di Maria De Filippi e conferma – via Instagram, tramite delle Stories – ciò che ha fatto trapelare Dagospia nei giorni scorsi. Vale a dire che nella nuova stagione del talent show di Canale Cinque non sarà più la professoressa di ballo bensì quella di canto. La danzatrice, nel confermare la news, di fatto offre altri spunti sul cast che si vedrà nel 2021/2022.

Lei passa al canto e di conseguenza, come hanno raccontato diverse indiscrezioni, Arisa è fuori dal progetto (non chiaro se sia stata Rosalba Pippa a lasciare oppure se sia stata Maria a non riconfermarla). Inoltre, è ormai certo che il posto lasciato vacante al ballo da Lorella sarà ricoperto da Raimondo Todaro, proveniente da Ballando con le Stelle. L’addio al programma di Rai Uno ha pure creato un ‘caso diplomatico’ tra il coreografo e Milly Carlucci che non si sono lasciati nel migliore dei modi dopo anni di intense collaborazioni.

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile. Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”. Così la Cuccarini su Instagram in merito alla nuova avventura che l’attende.

Il suo passaggio al canto ha provocato una serie di mugugni su Twitter. Molti coloro che hanno sostenuto che Lorella non sia adatta per la disciplina. La danzatrice ha così provato a mettere a tacere le malelingue ricordando, sempre tramite una Stories Instagram, che ha inciso il suo primo brano a 20 anni per poi continuare ad arricchire il suo palmares in ambito canoro. “Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e 1 d’oro, 5 musical cantati dal vivo e 1 Festival di Sanremo, come cantante penso di poter ricoprire quel ruolo”, ha chiosato.

Altra novità di Amici 21 è la data di partenza che sarà anticipata. I ben informati sostengono che lo show decollerà sabato 18 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa (il serale arriverà più tardi). Tuttavia, su tale punto, Lorella non ha fornito conferme: “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise”.

Per quel che concerne il cast, inoltre, Giulia Stabile, protagonista dell’ultima stagione del talent, sarà arruolata nel corpo di ballo dei professionisti. C’è poi da sostituire Stefano De Martino in giuria (il campano sarà impegnato con la Rai e sembra certo il suo forfait). Si mormora che al suo posto possa arrivare un’altra vecchia conoscenza della trasmissione, Elodie.