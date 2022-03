Cuccarini: “Amici, chi è l’allieva emblema, pure Celentano se n’è accorta”

By

In una recente intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini ha avuto l’occasione di dare qualche anticipazione sul serale di Amici 21 in partenza a breve. Ma non solo. Nella chiacchierata pubblicata sul magazine diretto da Aldo Vitali la maestra di questa edizione si è parecchio sbilanciata. Su Sorrisi, infatti, leggiamo chiaro e tondo chi è la sua allieva preferita. Ma andiamo con ordine.

Parlando della nuova edizione del serale, in programma su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo, Lorella Cuccarini ha commentato:

Siamo di corsa perché dobbiamo dimostrare che questi sei mesi hanno portato buoni frutti. I ragazzi passano dal ruolo di alunni alla loro prima volta da professionisti. Dovranno mostrare maturità.

Lorella Cuccarini, per quest’anno, ha come saprete cambiato “sponda”. Dopo essere stata la maestra di ballo della scorsa edizione, stavolta la Cuccarini è stata assegnata alla categoria canto, che ha seguito con passione portando diversi talenti (anche con l’aiuto di Rudy Zerbi) a buoni risultati a livello di streaming.

Tuttavia, è chiaro che nel cuore della Cuccarini ci sia ancora il ballo, e non è dunque un caso che la sua concorrente preferita sia proprio una ballerina. A Sorrisi, la maestra ha manifestato senza filtri la sua preferenza per Serena, che a quanto pare avrebbe conquistato pure l’inflessibile maestra Alessandra Celentano. Parlando della concorrente, la Cuccarini ha sottolineato:

Ma sa con chi sono felice di lavorare al Serale? Con Serena. Credo che sia l’emblema di ciò che deve succedere ad Amici. Serena è una scommessa vinta, un esempio di impegno e tenacia. Se n’è accorta pure Alessandra Celentano…

Chissà cosa ne pensano di questa presa di posizione Alex, Aisha e Sissi, i talenti vocali portati dalla Cuccarini al serale, tutti “accomunati da una forma di timidezza che sul palco svanisce” eppure, a quanto pare, non altrettanto meritevoli dell’approvazione della maestra, che ha chiaramente una sua protetta.

Nella stessa intervista, tra le altre cose, Lorella Cuccarini ha anche avuto la possibilità di parlare (si fa per dire) del rapporto con i suoi colleghi prof. A riguardo, a dire il vero, la maestra si è tenuta sul vago, lasciando intendere che in realtà (proprio come suo marito e i suoi figli) a volte mettono a dura prova la sua calma.

Parole molto accomodanti, al contrario, Lorella Cuccarini le ha espresse nei confronti di Raimondo Todaro, con il quale è in squadra. Con il ballerino condivide un approccio calmo e materno nei confronti dei ragazzi, oltre ad una discreta sintonia.