Amici, tensione alle stelle: “Raimondo Todaro rischia il posto”

Con un salto nel buio Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle – e rompere la solida amicizia con Milly Carlucci – per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Una decisione che ha entusiasmato molti telespettatori ma che rischia di compromettere la carriera del ballerino e coreografo siciliano.

Stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Nuovo Tv Todaro potrebbe perdere la poltrona da Professore ad Amici. Il 35enne potrebbe non essere riconfermato nella prossima stagione televisiva, come invece desidera il diretto interessato. Il motivo? Le continue ed eccessive liti con la collega Alessandra Celentano.

Tra la nipote del Molleggiato e Todaro non c’è grande simpatia e ogni occasione è buona per punzecchiarsi. Alla base degli scontri c’è l’approccio con la danza e con gli allievi. Alessandra è intransigente, molto severa: pretende sempre il massimo da tutti. Più disponibile verso i ragazzi, invece, Raimondo.

Secondo alcune fonti la Celentano sarebbe intoccabile ad Amici – avrebbe ottenuto da anni piena fiducia da parte di Maria De Filippi – e potrebbe far fuori facilmente Raimondo Todaro. “A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. È già successo a tanti prima di lui”, ha spifferato un insider.

Non a caso gli anni, le edizioni e gli insegnanti di danza passano ma Alessandra Celentano resta nel talent show di Canale 5. Ormai è una vera e propria istituzione del programma. Tra i professionisti saliti in cattedra: Steve La Chance, Kledi Kadiu, Emanuel Lo, Timor Steffens, Natalia Titova, Luciano Cannito. Tutti spariti nel giro di poco tempo ad eccenzione della Celentano.

Molti si sono scontrati più e più volte con l’ex ballerina di danza classica. Steve La Chance, ad esempio, ha ricordato che la Celentano l’ha definito un ignorante nel settore. Stessa sorte è toccata a Cannito, che si è sentito dire: “Tu non capisci niente!”.

Di recente, invece, Natalia Titova – reduce anche lei da Ballando con le Stelle come Raimondo Todaro – ha confidato che non era a suo agio ad Amici. La compagna di Massimiliano Rosolino ha ammesso che non riusciva mai a portare avanti ragazzi che lei giudicava meritevoli. In più i contrasti con gli altri colleghi l’avevano sfinita.

In tutti questi anni Maria De Filippi ha sempre osservato divertita gli attacchi di Alessandra Celentano ma non ha mai pensato di sostituirla: cosa accadrà a Raimondo Todaro?