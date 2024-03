CTCF-“Verità su Fedez?”, le parole di Chiara Ferragni fanno acqua

Con Fedez è notte fonda. Chiara Ferragni, intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, oltre a difendersi e giustificarsi sul caso ‘Balocco gate’, ha parlato del suo matrimonio con il rapper. La crisi è profondissima, ha assicurato l’influencer cremonese, rigettando le ricostruzioni di coloro che sostengono che in realtà lei e il marito abbiano architettato un gigantesca e diabolica messa in scena da usare come escamotage di distrazione di massa. Motivo? Per allontanare i riflettori dai guai giudiziari in cui è piombata la star di Instagram, vanno ripetendo da giorni i complottisti. La Ferragni invece è stata categorica: “Magari fosse tutta una finta”.

“Non so se è solo un momento di allontanamento”, ha sussurrato Chiara quando Fazio le ha domandato di Fedez. Il conduttore ha provato a carpire qualcosa di più: “Perché in tanti dicono che voi avete una strategia, torniamo alla solita questione: perché si pensa questo?”. A questo punto la Ferragni ha di nuovo scansato le diceria sulla messa in scena:

“Non è così, purtroppo sarebbe bello che fosse così. Io sto male davvero. Volevo ringraziare i miei followers che mi scrivono e mi comprendono. Io cerco di essere autentica, ma qualcuno non ci crederà mai. Pazienza. Io sono autentica”.

Ma con Fedez ci sta ancora oppure no? Lo ha sentito in questi giorni?

“Se mi sento con Federico? Sì, siamo adulti, non è che da un giorno all’altro tagliamo i ponti. Abbiamo avuto crisi anche in passato, questa è un po’ più forte, vediamo…”

Il sospetto è che la crisi non sia inventata come sostengono i complottisti, ma che sia un poco ingigantita. Come al solito sarà il tempo a dare tutte le risposte. Quelle della Ferragni intanto fanno acqua un po’ ovunque. L’influencer si è premurata di dire che continuerà a raccontarsi sui social, nonostante tutto e tutti (forse se non lo sottolineava mentre stava parlando del suo matrimonio scricchiolante avrebbe fatto un favore a se stessa).

Fazio ha infatti tentato di farsi spiegare come è possibile vivere una vita mostrando quasi tutto sul web. “Noi abbiamo rinunciato in parte alla privacy per raccontarci. Io continuerò a farlo”, ha sottolineato la Ferragni che non ha alcuna intenzione di mollare le piattaforme, al di là di come evolverà il ‘Balocco gate’ e il suo matrimonio.

Consiglio ai giovani che la seguono? “Di rendersi conto che i social non sono tutto”. Si, lo ha detto davvero la Ferragni a Fazio. Sembra una barzelletta ma è così. Così come è sembrata un po’ una barzelletta che una persona indagata per truffa aggravata e con sul groppone già una multa da oltre un milione di euro per pubblicità ingannevole abbia evidenziato a più non posso che il tutto è stato un “fraintendimento” e che lei è “autentica e sempre in buonafede”.