Intervista tra il serio e il faceto a Che Tempo Che Fa, protagonisti Cristina Marino e Luca Argentero. Tema: la gelosia. La coppia, raccontandosi a Fabio Fazio, ha srotolato alcune chicche interessanti, tornando anche su un fatto già reso noto dall’attore, ossia dei like piazzati dalla moglie alle foto di Stefano De Martino. Di recente si è aggiunta un’altra piccola gelosia dell’interprete di Doc – Nelle tue mani, in quanto Cristina ha esternato dei complimenti per il giovane cantante Rkomi, conosciuto sul set di Celebrity Hunted.

“Nella generazione di Instagram, se metto un like a una donna, anche a una collega, è un problema. Se lei mette like a Stefano De Martino non è un problema“, ha sottolineato Luca, strappando una risata in studio. Cristina ha cominciato a sogghignare, provocando un secondo esilarante sfogo del marito: “Non mi do pace su ste roba. Lei mi dice che mette like perché è una bella foto. Ma come è tutto a torso nudo e unto. Non è una bella foto, è un bell’uomo”. Altre risate.

“Sta facendo la parte per farsi dire che è bellissimo e io so che è un uomo meraviglioso”, è intervenuta la Marino, facendo da pompiere. Fazio, che non aveva la benché minima idea che saltasse fuori la questione ‘Like – Stefano De Martino‘, ha poi portato il discorso su Rkomi. “Scusate, io non sapevo che avreste parlato di De Martino, ma ho pure sentito che Marina, su Rkomi…”, ha detto in punta di piedi il conduttore di CTCF.

La Marino ha confermato di aver trovato assai interessante il cantante: “Lui sembra un po’ lo sfig**to della classe, ma in realtà è simpatico e interessante, poi oggettivamente è bello, si traveste da..”. “No, si sveste”, l’ha interrotta Argentero, nello scrutare una fotografia dell’artista a torso nudo. Di nuovo risate in studio. “Ok, andiamo avanti”, ha tirato dritto Fazio.

Sul finale dell’intervista si è palesata in studio Luciana Littizzetto. La comica torinese ha tentato di carpire un’informazione assai succosa circa la gravidanza della Marino (Luca e Cristina stanno aspettando il loro secondo frutto d’amore), chiedendole a bruciapelo se avesse voglia di svelare il sesso del bebè che porta in grembo. Missione fallita: la coppia si è fatta una risata, ma ha tenuto la bocca ben cucita.

Quando Argentero parlò dei like della moglie a Stefano De Martino

La questione relativa ai like ‘ballerini’ digitati da Cristina a favore di De Martino fu rivelata per la prima volta dallo stesso Argentero nel corso dell’ospitata a Da Grande, programma in onda su Rai Uno nel 2021. Al timone dello show c’era Alessandro Cattelan. E fu proprio l’ex volto di X Factor che chiese all’attore di confidarsi sul tema social.

“Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero”. aveva dichiarato Argentero, a proposito dei ‘Mi piace’ che la Marino aveva riservato al marito di Belen Rodriguez. “Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale!”, aveva infine chiosato Luca, sempre tra il serio e il faceto.