CTCF, Giorgia su X Factor: “Perché non ho voluto fare la giudice”

Oggi, domenica 27 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Fa sul Canale Nove. Da anni, Fabio Fazio accoglie nel suo programma alcuni dei personaggi più celebri dello spettacolo, italiane e internazionali. Solo la scorsa settimana aveva intervistato Al Pacino, mentre, in questa puntata, è arrivato in studio Johnny Depp. L’attore americano ha infatti presentato il suo nuovo film da regista, “Modi – Tre giorni sulle ali della follia”, insieme ai protagonisti Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat. Inoltre, tra gli ospiti della serata, erano presenti anche Elio Germano, Milena Gabanelli, Benji e Fede, la ginnasta olimpica Alice D’Amato e Giorgia.

Ospite a Che Tempo Che Fa, Giorgia ha cantato il suo nuovo singolo “Niente di male”, che segna l’inizio di una nuova era musicale per lei. La sua esibizione è stata davvero straordinaria, ricevendo migliaia di commenti sui social nel giro di pochi minuti. Dopodiché, Giorgia si è anche seduta a chiacchierare con Fazio, parlando di questo nuovo capitolo della sua carriera, inaugurato dal recente cambio di produttore e management. Non solo, la cantante ha anche raccontato della sua nuova esperienza come conduttrice di X Factor.

"Perché il cielo in una stanza

Ci sembrava più grande di un monolocale

È strano, ma per te ho imparato ad accettare

Anche l’effetto collaterale"@Giorgia a #CTCF live con il suo nuovo singolo "Niente di male" ✨ pic.twitter.com/ZfuiYCC2bq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 27, 2024

Che Tempo Che Fa: Giorgia e la conduzione di X Factor

Dopo le auditions e i bootcamp, giovedì, 24 ottobre, Giorgia ha finalmente fatto il suo “vero” debutto come conduttrice durante il primo live di X Factor. La cantante è stata promossa a pieni volti dal pubblico, che hanno apprezzato il suo stile ironico e la sua empatia verso i concorrenti. Anche Fazio le ha fatto i complimenti, chiedendole come mai avesse scelto di non far parte della giuria, bensì di cimentarsi nella conduzione.

“Non sono capace a fare il giudice, lo so, vado troppo in empatia, mi dispiace. È proprio un limite mio di carattere”, ha spiegato Giorgia, rimarcando poi la grande complicità con i giudici di quest’edizione di X Factor, ovvero Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro. “A me piacerebbe tantissimo fare un programma insieme”, ha commentato Fazio.

Ad ogni modo, nonostante sia alla sua prima esperienza come conduttrice, Giorgia sembra aver fatto proprio la scelta giusta, visto il grande successo che sta riscuotendo in questa nuova veste.