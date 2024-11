CTCF, gaffe Littizzetto: appello a Franco Moschino, ma è morto

Puntata ricca di ospiti quella di Che Tempo Che Fa andata in onda oggi, domenica 17 novembre, sul Canale Nove. Fabio Fazio ha accolto nel suo salotto personaggi del calibro di Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino e Gabriele Salvatores, l’autrice Lucia Annibali, Fabio Caressa e Benedetta Parodi, Antonio Scurati e molti altri. Non sono mancati i volti del cast fisso del celebre Tavolo del programma, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Quest’ultima ha fatto il suo ingresso mentre Fazio si collegava in diretta con Jannik Sinner, reduce da pochi minuti dalla vittoria alle ATP Finals di Torino.

A seguito dell’apparizione a sorpresa del tennista, la Littizzetto ha iniziato il suo consueto monologo settimanale, nel quale ha affrontato diversi temi di attualità: dalle difficoltà che Roma sta affrontando in vista del Giubileo, alla situazione problematica dei treni in Italia, scrivendo una delle sue celebri letterine al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Inoltre, ha commentato in maniera ironica la nuova borsa targata Moschino a forma di sedano, il cui costo è di ben 3700 euro.

A tal proposito, si è rivolta direttamente al fondatore della casa di moda Moschino, lo stilista Franco Moschino, proponendogli un’idea per la prossima collezione: “Volevo lanciare un messaggio a Franco Moschino. Signor Moschino, secondo me lei si deve superare, andare avanti e fare una borsa a moschino, a piccola mosca. Fai tutta la linea, secondo me è un’idea geniale. Franco pensaci!”. Peccato, però, che Franco Moschino sia scomparso ormai da oltre 30 anni. Il genio della moda è morto il 18 settembre del 1994, a soli 44 anni, a causa di un infarto provocato da un cancro intestinale che lo affliggeva da circa due anni. Successivamente, si è appreso che la patologia era correlata all’AIDS.

Probabilmente, Fazio è stato poi informato dell’enorme gaffe della comica, tanto che, prima di salutarla, ha cercato di ‘salvarla’ dicendo: “Per quelli che non hanno niente da fare, lei si è rivolta a Franco Moschino, lo so che è scomparso tanti anni fa. Pensavo volessi riferirti all’azienda”. La Littizzetto, spiazzata, ha risposto con sincerità, confessando di non sapere della morte dello stilista. “Ah, no, non lo sapevo, io pensavo proprio a lui, non all’azienda. Mi spiace. È morto? Scusatemi… ma quanti anni sono? Ah, tanti. Ma ci sarà un altro che si chiama così nell’azienda”, ha detto Luciana visibilmente imbarazzata, cercando di stemperare l’equivoco.