CTCF, Fazio inciampa e sfiora caduta nella botola: torna Lagerback

Oggi, domenica 26 gennaio, sul Canale Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio ha accolto ospiti di grande rilievo, tra cui Liliana Segre, Edith Bruck, Coez e Claudio Baglioni. Quest’ultimo ha presentato le nuove date del suo tour e parlato del suo possibile, ma non ancora certo, ritiro previsto per il 2026. Tuttavia, poco dopo la sua esibizione, si è verificato un imprevisto che ha rischiato di causare un brutto incidente a Fazio.

Cos’è successo? Mentre Fabio indietreggiava sul palco per salutare Baglioni, una botola alle sue spalle stava lentamente aprendosi. Per un pelo, è riuscito a evitare la caduta, grazie anche al tempestivo intervento di un tecnico. “Mi sono salvato per miracolo”, ha commentato subito dopo essere inciampato. Durante la caduta, è riuscito a estendere la gamba in extremis e a salvarsi grazie all’acquario posizionato nella botola, che gli ha impedito di scivolare completamente.

Una gaffe epica, che ha subito fatto il giro del web. Il video dell’incidente di Fabio Fazio è stato condiviso davvero ovunque, consacrandosi come il momento più memorabile di questa stagione di Che Tempo Che Fa. Poco dopo in studio è arrivata Luciana Littizzetto, che, prevedibilmente, non ha resistito dal commentare ironicamente l’accaduto. “Benedetto dal cielo, se io avessi fatto quello che hai fatto tu, a quest’ora mi raccoglievano con la paletta”, ha scherzato la comica.

Successivamente, ha individuato quello che, secondo lei, potrebbe essere il motivo della sfortuna dell’amico e collega. Considerando che proprio oggi, domenica 26 gennaio, Papa Francesco ha citato Che Tempo Che Fa durante l’Angelus, la Littizzetto ha detto: “Il Papa che ha fatto il promo di Che tempo che fa. Secondo me sei caduto nel buco perché tutti gli altri…”. “Avverto in questi giorni intorno a me un minimo, sai, come quando non tutti ti vogliono troppo bene. Invece scampato il pericolo. Mi è andata bene, tutti gli accidenti che mi tirano”, ha ironizzato anche il conduttore.

Filippa Lagerback torna a Che Tempo Che Fa: le parole di Fabio Fazio

Domenica scorsa, 19 gennaio, Filippa Lagerback è stata assente a Che Tempo Che Fa a causa della morte improvvisa della madre. La notizia ha colpito profondamente tutti, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che le hanno dedicato messaggi di affetto e vicinanza durante la puntata. Dopo il suo rientro dalla Svezia, Filippa ha pubblicato un commovente post su Instagram per ricordare la madre, e oggi, 26 gennaio, è tornata nello show in onda sul Canale Nove. Prima di iniziare la puntata, però, Fazio l’ha voluta accogliere con queste parole: “Abbracciamo Filippa, per lei non è un periodo facile. Siamo contenti di riaverti qui”.