CTCF, D’Amico su Buffon: “Mi ha chiesto di sposarlo con un sms”

Anche questa settimana, Fabio Fazio ha messo insieme un super parterre di ospiti. Nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda oggi, domenica 24 novembre, sono passati personaggi come Alberto Matano, Massimiliano Pani, Franco Locatelli, Roberto Burioni, Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Elodie e la coppia formata da Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. Come sempre, non sono mancati i protagonisti del Tavolo, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno rilasciato esclusivamente un’intervista insieme per promuovere il nuovo libro dell’ex calciatore, “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”. Nel corso della chiacchierata, l’ex portiere della Nazionale e la giornalista sportiva hanno raccontato diversi aneddoti professionali e personali. Ad esempio, Ilaria ha rivelato di aver ricevute diverse proposte di matrimonio dal marito, alcune piuttosto particolari. Ricordiamo che i due sono convolati a nozze lo scorso settembre, dopo ben 10 anni insieme e un figlio, nato nel 2016.

Prima della cerimonia ufficiale, celebrata il 28 settembre a Villa Oliva a Lucca, Buffon aveva tentato circa 3 o 4 volte, nel corso degli anni, di chiedere alla compagna di sposarlo, ma con risultati poco fortunati. La giornalista infatti, ha svelato che una delle proposte è arrivata in modo piuttosto insolito: “Una volta me l’ha chiesto con un sms da Parigi, alle 5:30, quando giocava nel Paris Saint German e io ero a Milano. Mi ha scritto: ‘Ma io e te non ci sposiamo?’. Ma questa è una proposta di matrimonio?”. “Ma + bellissima, Parigi è una città romantica”, ha risposto Fabio Fazio.

In un’altra occasione, invece, glielo ha chiesto al ristorante, in un momento sempre inopportuno. “Mentre pagavamo il conto, mi dice: ‘Ma allora non ci sposiamo noi?'”, ha raccontato D’Amico. “Era diventata una cosa seriale, di solito a febbraio glielo chiedevo”, ha scherzato Buffon. La proposta ufficiale, invece, è arrivata a Parma, dove Buffon è riuscito a sorprenderla con un gesto romantico che l’ha portata finalmente a dirgli di sì:

Facevo avanti e indietro tra Milano, Roma e Parma e mi fermo un lunedì a Parma. Torno da un giretto e trovo il caminetto acceso e una canzone di sottofondo lui si accascia, mi prende la mano e mi guarda con un’aria direi di dolore. Uno sguardo che mi ha fatto preoccupare, pensando mi dovesse dire una cosa brutta. Avevo l’ansia. Poi mi fa la proposta e io li mi sciolgo, ho detto subito sì.