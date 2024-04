CTCF Celentano punge, De Martino reagisce: frase perfetta sul torto

Reunion tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa (Nove). I due si conoscono da anni. La prof di danza ha seguito tutta l’evoluzione del campano. Prima è stata sua docente ad Amici di Maria De Filippi (e con lui non fu affatto tenera), dopodiché è diventata sua collega nel talent show di Canale Cinque (lei sempre nel ruolo di insegnante, lui di giudice). Nelle scorse ore i due si sono ritrovati al celebre ‘Tavolo‘ televisivo organizzato da Fabio Fazio.

“Quando era ad Amici glielo ho detto che non avrebbe fatto mai il ballerino e infatti non lo ha fatto”, ha ricordato la Celentano che non ha mai visto in De Martino un astro nascente della danza. Stefano, persona autoironica e con tanto sale in zucca, ha abbozzato un sorriso e ha dato ragione alla prof. Infatti il danzatore non lo fa più da un pezzo. Si è cimentato nel mondo della conduzione e sta ottenendo risultati strabilianti.

“La Celentano è come la legge. Lei non frequenta il torto”, ha spiegato Stefano, facendo ridere gli ospiti di Fazio, con la Celentano che è rimasta a tal punto colpita positivamente dalla descrizione fatta nei suoi confronti che ha chiosato: “Bella, questa me la segno”. Per la docente di Amici si è trattato della prima ospitata a Che Tempo Che Fa. Ed è andata molto bene. D’altra parte la ‘Cele’, svestiti i panni della prof intransigente, è persona simpatica e a tratti spiritosa.

#CTCF Alessandra Celentano chiarisce le cose 😂 con Stefano De Martino pic.twitter.com/SdO2S7rHkj — MondoTV24 (@MondoTV241) April 21, 2024

Alessandra Celentano fan di Ballando con le Stelle

Altra curiosità rivelata al ‘Tavolo’ di Fazio è quella relativa a Ballando con le Stelle. Alessandra ha reso noto di essere una fan del programma di Rai Uno e quindi di ‘tradire’ (si scherza naturalmente) Maria De Filippi che va in onda in concomitanza con Milly Carlucci con Tu si que vales. In particolare, essendo presente a Che Tempo Che Fa anche Simona Ventura (sempre alle prese con la paresi facciale), Fazio ha domandato alla ‘Cele’ se avesse seguito il percorso della conduttrice a Ballando. Il volto di Amici ha confermato, congratulandosi con ‘Super Simo’ per le doti mostrate in qualità di danzatrice:

“Certo, io lo vedo sempre. Simona devo dire che è stata molto brava. Lei ha studiato in passato e si vede che qualcosa le è rimasto. Lo studio è importante. Canta meglio di come balla? Non lo so, ma se dite così significa che canta benissimo. Poi voglio dire che la danza è amata da chiunque, poi è ovvio che non tutti sono portati e possono fare i ballerini, ma come qualsiasi altro lavoro. Non tutti possono fare qualsiasi mestiere“.

Sul passaggio della Ventura che “canta benissimo” ci sono state delle risate. Come è noto la ‘Tigre di Chivasso’ è stonata come una campana. D’altronde non si può avere tutto dalla vita.