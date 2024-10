CTCF, Amadeus: “I bassi ascolti? Cosa penso”, poi si commuove

Oggi, domenica 6 ottobre, ha preso finalmente il via la nuova edizione di Che Tempo Che Fa. Dopo ben tre mesi di assenza, Fabio Fazio è tornato sul Nove con il suo talk show, ormai considerato uno dei programmi di culto della televisione italiana. Il conduttore ha inaugurato la stagione col botto, ospitando numerosi volti celebri, insieme al ritorno dei membri storici del cast, come Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tra gli ospiti più attesi, Fazio ha intervistato il suo nuovo collega e volto di Discovery: Amadeus. Dopo il debutto poco brillante di Chissà Chi è e gli ascolti deludenti delle prime settimane di trasmissione, Amadeus è diventato uno dei personaggi più discussi e criticati del momento, redendo la sua intervista particolarmente attesa.

Ebbene, Fabio Fazio non ha perso tempo e ha voluto affrontare subito la spinosa questione, chiedendo direttamente ad Amadeus un commento sui dati poco incoraggianti ottenuti sul Nove. Entrambi hanno immediatamente riconosciuto che l’inizio di questo nuovo percorso televisivo non si sta rivelando facile, senza usare mezzi termini o nascondersi dietro un dito. Tuttavia, Amadeus ha confermato di essere ancora convinto e soddisfatto della sua decisione di passare a Discovery e lasciare la Rai.

Difatti, ha spiegato di essere sempre stato consapevole delle difficoltà iniziali, per cui i risultati non lo hanno sorpreso. Tra le cause di questo scarso successo, ha menzionato il fatto che molti spettatori non sarebbero ancora familiari con il canale Nove. A tal proposito, solo pochi giorni fa, ha pubblicato su Instagram un tutorial per aiutare il pubblico a trovare il Nove sul telecomando. Ecco le sue parole:

Gli ascolti sono importanti e sono consapevole di quali siano e non che cambino chissà cosa, soprattutto in una trasmissione che non è settimanale ma giornaliera. Sapevo che sarebbe andata così, sono in onda da 14 anni e ho un contratto di quattro anni. Quindi è giusto dare tempo ad una trasmissione di rodare e di far sapere alle persone che sono qua. Quello che, poi, ho notato è che le persone non sono abituate a vedermi sul Nove perché quando mi fermano per strada mi chiedono quando torno in tv e io rispondo che ci sono già. Per questo ho fatto il tutorial, anche se mi hanno criticato. L’ho già detto in conferenza stampa, io spero di ripartire dal 3% di share.

“Noi facciamo televisione, sappiamo che gli ascolti sono importanti. È giusto dare il tempo a una trasmissione di rodare”. – Amadeus a #CTCF pic.twitter.com/qjqlYS1jtE — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

Amadeus a Che Tempo Che Fa: l’inizio de La Corrida e le critiche

Dopodiché, ha dato un grande annuncio, svelando la data di partenza de La Corrida, in onda sempre sul Nove: “Partirà il prossimo 4 novembre e finirà il 23 dicembre, quindi proprio sotto Natale. Ho voluto portare in tv il modello di Corrado perché ‘La Corrida’ è quella che ha inventato lui”.

Fabio Fazio ha dato modo ad Amadeus di rispondere alle numerosi e a volte feroci critiche che ha ricevuto dopo aver deciso di lasciare la Rai per firmare con Discovery. Pur comprendendo che i commenti negativi facciano parte del gioco, il conduttore non ha nascosto una certa amarezza, esprimendo il suo dispiacere per il fatto che la sua scelta creativa non sia stata accettata: “La cosa che dispiace di più è che in pochi capiscono che ci sono anche scelte personali da fare. Magari un giorno ti viene voglia di sperimentare, di provare, di fare qualcosa di nuovo, ogni tanto bisogna farlo”.

Infine, i telespettatori hanno una intravisto una certa malinconia nel volto di Amadeus quando Fazio gli ha mostrato un video riassuntivo dei momenti più importanti nella sua carriera. Alcuni utenti hanno persino notato che gli occhi del conduttore si facevano lucidi mentre rivedeva i momenti dei suoi Sanremo da record e gli altri successi ottenuti in tanti anni di televisione.